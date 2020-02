Desarrollo Humano informó que ya son 167 los casos confirmados de dengue en Formosa

Compartir

De acuerdo al parte epidemiológico que abarca desde el 2 de enero y hasta el 20 de febrero, se notificaron 489 casos sospechosos de dengue. Se confirmaron 167 casos positivos.

Los casos notificados son del sector público en un 80% y del sector privado en un 20%. En este parte, están incluidos tres laboratorios privados que se sumaron al informe de notificación: Barros, Canto y Broda.

De los 167 casos positivos, 39 % son importados y 61% autóctonos, 104 situados en Capital. Los barrios más afectados son Simón Bolívar, Don Bosco, República Argentina, Eva Perón, San Francisco, 20 de Julio y Centro.

La segunda ciudad más afectada es Clorinda, con 38 casos con el 76% de autóctonos, en tanto que Laguna Blanca y Laguna Naineck registran pocos casos autóctonos.

Otras localidades que registran casos aislados e importados son Gran Guardia, Ingeniero Juárez, El Potrillo, Villa 213, General Güemes, Riacho He- He.

El serotipo detectado es el DEN-4 en todos los casos autóctonos detectados y la mayoría de los casos importados. Sólo hay tres casos importados de dengue tipo 1 y 2.

La fuente de datos es el laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad y el análisis se da en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano.

“No existen casos graves notificados”, señaló el Director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno quien explicó que por Ley 1465 es obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación de los casos de enfermedades incluidas en dicha norma, por ejemplo, el dengue.

“Es un sistema de vigilancia establecido hace muchos años, es importante, se tiene en cuenta la cantidad de pacientes que pudieran estar afectados. Es una obligación legal. En el informe actual, hay una sub-notificación sobre todo del sector privado, lamentablemente algo que durante muchos años se dividió la salud en públicos y privados. Los sectores públicos, centros de salud y hospitales de la provincia ya están entrenados para la información de los casos, y no es así con el 40% de la población que se atiende en otros sectores”, subrayó

Señaló que la semana pasada se realizó una reunión con las distintas asociaciones intermedias para invitarlos a que se sumen a brindar información, “para conocer la magnitud que podría estar afectando a la población, las acciones que se pueden hacer a nivel comunitario para evitar el alojamiento del vector y los bloqueos cuando existe notificación”.

“Si no existe notificación, lógicamente no hay acción, es una tarea y responsabilidad de todos, es legal, por eso insistimos a la concientización de los efectores públicos, de todos los actores del sistema de salud. Eso permitirá una acción oportuna”, insistió el médico.

Recomendó asimismo ante síntoma febril, concurrir al médico y no auto medicarse, como también volver a las 48 horas para chequear los síntomas. Si fuera necesario, el médico tratante, solicitará análisis de laboratorio.

Comentó que en Clorinda ya no se están haciendo análisis a todos: “Si el vecino tuvo síntomas y se confirmó, y el de al lado tiene los mismos síntomas, se establece una conexión, por nexo epidemiológico, se puede con un laboratorio mínimo considerar que es dengue”.

Dijo que una vez informado un caso sospechoso al MDH, la brigada sanitaria concurre al domicilio, fumiga la casa “y alrededores ante un caso sospechoso para que el mosquito que pudiera estar circulando con el virus, no afecte a otra persona”.

Recomendó el cuidado personal, el uso repelente cada tres horas, estar bien hidratado, consultar al médico ante la menor duda.

Asimismo reconoció que «este es un aumento esperable, estamos esperando incluso que a partir de este fin de semana largo de carnaval o mediados de marzo haya un aumento de casos por los viajes, por el clima, las lluvias y demás, lo mismo está ocurriendo en toda la región. Vemos un contraste de lo que está ocurriendo en otro lado de la frontera donde la cantidad de casos ya son incontables en Paraguay, en este momento el dengue circulante de los 4 serotipos es el 4 fundamentalmente».

«Estamos trabajando en todo lo que sea contener esta situación de brote en la región, según la OPS (Organización Panamericana de la Salud) este ha sido el mayor brote de los últimos 40 años, también está afectada Colombia, Bolivia, Brasil», acotó.

«Debemos tener sobre todo un llamado a conciencia, educar a los habitantes para evitar el huésped que permite esta enfermedad que es el mosquito Aedes Aegypti, acudir a las consultas, no automedicarse, usar repelente y consultar al médico si hay síntomas que ante un caso sospechoso mandarán el informe, se debe informar de esto porque existe una ley que obliga a todo profesional de la salud a informar esto a la autoridad sanitaria en este caso al Ministerio de Desarrollo Humano ya que permite dos cosas; una la información que estamos brindando y la acción porque el Ministerio recibe estas denuncias y hace un bloqueo, va hasta el domicilio, eliminan los contenedores de agua que pueda haber en la casa, se le entrega repelente, se fumiga la casa y las viviendas aledañas, esto hace que se pueda contener la enfermedad», detalló el médico.

También aseguró que hay más casos de mujeres infectadas, «es algo que se viene manteniendo incluso en estadísticas de otros países, las mujeres presentan una mayor cantidad de casos, no sabríamos atribuirle a qué se debe, hay muchas hipótesis sobre esto pero no se sabe a ciencia cierta».

Sobre la fumigación espacial que realizan en diversos barrios señaló que «esto forma parte de la acción territorial de eliminar el mosquito adulto que pudiera estar ya portando el virus, si hay un mosquito que esté en la zona donde está la persona infectada puede eliminarse porque lo que mata la fumigación es al mosquito adulto, también debemos reconocer que eso no es suficiente porque pueden escaparse mosquitos, está demostrado que con esto y las otras acciones la cantidad de casos es menor a lo que podría haber».

Respecto a si esperan que bajen los casos, explicó que «todavía esperamos que aumente en el transcurrir de los primeros días hasta mediados de marzo a partir del cual sí esperamos por una cuestión estacional que comiencen a disminuir luego».

Para finalizar contó que el ministro de Salud de la provincia, José Luis Décima «estuvo reunido con ministros de la Argentina, compartiendo información, estrategia, lo que Formosa ya viene desde hace muchísimos años y cada vez se van mejorando más las acciones».