Desarrollo Humano reforzó acciones contra el dengue en la colonia Monte Lindo

Fumigaciones, entrega de repelentes y trabajos de bloqueo fueron concretados por los brigadistas sanitarios.

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano continúa trabajando de manera ininterrumpida para la prevención y el control del dengue en todo el territorio.

En ese marco, desde la base Vectores del Hospital Distrital de Pirané, fue llevada adelante una actividad en la colonia Monte Lindo a fin de reforzar las tareas preventivas que involucran también la participación de la comunidad.

Para ello, los brigadistas sanitarios llevaron a cabo fumigaciones manuales con motomochilas en distintos puntos de la colonia, además, hicieron la entrega de repelentes y procedieron al tratamiento focal de distintos recipientes mediante la aplicación del larvicidadBacivec.

Eso comprendió también las acciones de bloqueo en los domicilios de los pacientes con diagnóstico positivo y en los alrededores, tal como se establece desde la cartera sanitaria provincial con el propósito de cortar la circulación y transmisión del virus.

Respecto al trabajo, desde la dirección del Hospital distrital de Pirané, destacaron que a pesar de la buena situación epidemiológica que se viene sosteniendo en la provincia respecto al dengue, desde el Gobierno provincial y sus instituciones, se sigue trabajando arduamente en todo lo que es el descacharrizado;las fumigaciones en las viviendas, en las instituciones y las fumigaciones espaciales en las calles y otros puntos de las distintas localidades, comunidades, colonias y pueblos.

“Son estrategias de prevención que vienen dando hasta el momento muy buenos resultado. Pero debemos tener en cuenta que el trabajo no es solo de las brigadas o del personal que hace estas tareas, sino que se requiere siempre del compromiso de los vecinos porque la mayor prevención debe hacerse en la casa, porque el mosquito que transmite el dengue también vive en nuestras casas y esa allí donde debemos combatirlo”, insistió el director del nosocomio, doctor Jorge Herrera.

Hizo hincapié en que el trabajo conjunto “entre las instituciones, los brigadistas sanitarios y los vecinos es lo que nos viene dando estos buenos resultados. Por lo tanto, para que podamos seguir con este buen panorama, debemos seguir cumpliendo con la prevención de manera diaria”, sostuvo.

Alentó a la población a no bajar los brazos en la lucha contra el dengue, sobre todo en estos días de lluvias “que estamos teniendo y que son favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti porque debemos evitar que se formen los criaderos y que el mosquito se reproduzca y eso depende de cada uno de nosotros”.

Hizo notar, que cuando se diagnostica un caso, las autoridades sanitarias de inmediato ponen en marcha las acciones de bloqueo correspondientes para evitar para evitar que sigan los casos y se produzca un brote.

“Pero a pesar de ese rápido accionar por parte de las brigadas la colaboración de la comunidad y de cada vecino en particular, sigue siendo la clave en la lucha contra el dengue” afirmó el funcionario.