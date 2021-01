Desarrollo Social destinará $180 mil millones para crear puestos de trabajo

Compartir

El Ministerio de Desarrollo Social destinará este año 180 mil millones de pesos, el 50% de su presupuesto total, para crear puestos de trabajo en todo el país, uno de los ejes de gestión del 2021, al igual que materializar la urbanización de 400 barrios populares, de los cuales 87 ya están en proceso de ejecución en varias provincias.

Así lo confirmó en una entrevista con Télam el ministro Daniel Arroyo, quien adelantó que en el 2021 su cartera contará con un presupuesto de 360 mil millones de pesos, unos 120 mil millones más que en el 2020.

Arroyo explicó que el año pasado tuvo como eje la asistencia alimentaria y, por eso, el 80% de las partidas de su cartera estuvieron dirigidas a garantizar que las personas sin trabajo y sin respaldo social y económico tuvieran asegurado el acceso a la comida, frente a los estragos causados por la pandemia de Covid-19.

Es que, de 8,3 millones de personas que no tenían garantizada la comida en el 2014, se llegó a 14,2 millones en el 2018 y ese cuadro se agravó con la profundización de la crisis económica en el 2019 y con la aparición del coronavirus en el 2020.

“El 2021 será 50% para la asistencia alimentaria y 50% para generar trabajo”, afirmó el ministro sobre la distribución de los 360 mil millones de pesos contemplados para este año en el presupuesto (120 mil millones más que en el 2020), que engloba la creación de 300 mil puestos de trabajo, la urbanización de 400 asentamientos y la reparación y construcción de 800 jardines para niños de 0 a 4 años en todo el país. Arroyo aclaró que la planificación está concebida para un 2021 sin rebrotes fuertes de Covid-19, pero, si empeorasen las condiciones epidemiológicas y hubiera que volver a restricciones severas, el Gobierno adoptará “las medidas sociales excepcionales y las políticas que correspondan”, en alusión a una eventual reedición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El último informe sobre pobreza del Observatorio Social de la UCA reveló que en el 2019 y 2020 hubo un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza “multidimensional”: pasó de 37,5% a 41% de la población.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, advirtió entonces que si no hubieran existido “la “AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%. Mi objetivo es recuperar la movilidad social ascendente, que le vaya bien al que trabaja y estudia y que el trabajo y el estudio sean los motores para generar más empleo, más seguridad alimentaria y la forma de mejorar el ingreso”, expresó Arroyo durante la entrevista.

