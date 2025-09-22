Desarticularon una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

Un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular a una organización dedicada al comercio ilegal de granos en la provincia de Santa Fe. Durante los procedimientos, además de realizar tres allanamientos simultáneos, los efectivos incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, celulares y más de 60 toneladas de maíz.

La causa se originó el pasado 8 de septiembre, cuando una formación de carga de Ferroexpreso Pampeano, compuesta por 67 vagones cargados con maíz, ingresó a la zona conocida como Villa La Tablita, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. El maquinista detuvo la locomotora tras reportar un desperfecto técnico en el sistema de frenos. Esa interrupción fue aprovechada por habitantes del barrio, quienes cortaron las mangas neumáticas de los frenos y forzaron las boquillas (tolvas) de los vagones para derramar los granos sobre las vías.

Poco después, mujeres y niños que aguardaban escondidos comenzaron a recolectar los cereales en bolsas, una maniobra que, según los investigadores, no respondió a una situación espontánea, sino a una operación previamente organizada. La denuncia fue elevada a la Fiscalía Especial de Imputados No Identificados de la Fiscalía Regional N° 2 del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Carlos Enrique Covani.

En ese contexto, se convocó a la División Interior y Cargas de la PFA, que desplegó tareas de inteligencia para rastrear el destino del material sustraído. Con seguimiento territorial, vigilancia y medios tecnológicos, los agentes lograron identificar el modus operandi, los medios logísticos empleados y los espacios de acopio utilizados por la organización.

En ese contexto, se convocó a la División Interior y Cargas de la PFA, que desplegó tareas de inteligencia para rastrear el destino del material sustraído. Con seguimiento territorial, vigilancia y medios tecnológicos, los agentes lograron identificar el modus operandi, los medios logísticos empleados y los espacios de acopio utilizados por la organización.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Distrito 2 de Rosario, a cargo del juez Fernando Postma, ordenó tres allanamientos: uno en Crespo al 3400, en Villa Gobernador Gálvez; otro en el interior del barrio Alvear; y un tercero en un predio rural de General Lagos.

Como resultado, se procedió a la detención de dos hombres, identificados como R.O., de 46 años, domiciliado en la zona rural de General Lagos, y W.D.T., de 42 años, residente en la calle Crespo, Villa Gobernador Gálvez. Ambos quedaron alojados en la División Interior y Cargas de la PFA. Además, se notificó la formación de causa a A.S.V., de 31 años, quien se retiró de la dependencia una vez cumplida la diligencia.

En paralelo, fueron identificadas otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad: C.S.P. (39), un joven de 14 años y dos mujeres de 13 y 6, todas domiciliadas en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Durante los registros, la policía incautó un arsenal compuesto por nueve armas de fuego largas y cortas, incluyendo escopetas, carabinas, un revólver calibre 357, un pistolón doble caño y dos pistolas semiautomáticas: una Bersa Thunder calibre .40 con dos cargadores vacíos y una Walther calibre 7.65 con dos cargadores y seis municiones. También se secuestraron 42 municiones calibre .40, 27 municiones calibre .22, 24 cartuchos calibre 12/70 y 2 cartuchos calibre 16.