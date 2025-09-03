Desarticularon una «organización criminal» de contrabando en Formosa

En el programa radial “Expres en Radio” de FM VLU 88.5, el Comisario Néstor Oviedo, Jefe de la Unidad Regional N°1 de la Policía de Formosa, ofreció un detallado relato sobre el megaoperativo que se llevó a cabo en la noche de ayer, desarticulando una “organización criminal”dedicada al contrabando. Los operativos, resultado de meses de investigación de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se realizaron simultáneamente en el barrio Lote Rural 3 Bis y en el barrio Liborsi.

Dos operativos simultáneos y un enfrentamiento violento

El Comisario Oviedo explicó que la investigación, dirigida por el Juez Federal N°1, el Dr. Fernando Morán, reveló la existencia de grupos criminales operando en diferentes localidades de la provincia. La policía solicitó y obtuvo «dos órdenes de allanamiento» que se ejecutaron de manera simultánea.

En el barrio Lote Rural 3 Bis, el personal policial, apoyado por las fuerzas especiales, fue recibido con una “situación bastante violenta”, siendo “agredidos con escombros y cascotes”. El Comisario detalló que el personal especial, cuyo protocolo es «asegurar el perímetro» para que el resto pueda trabajar, tuvo que repeler la agresión. A pesar de la violencia, el operativo fue exitoso, y se logró incautar “una gran cantidad de cigarrillos, tres armas de fuego, dos cortas y una larga, una máquina de contar billetes y equipos de comunicación portátiles con la frecuencia policial”. Un detalle alarmante, según el Comisario, es que estos equipos permitían a los criminales monitorear «permanentemente todo lo que es el movimiento policial». En este allanamiento, se detuvo a una persona que estaba previamente identificada en la orden judicial.

La tragedia en el barrio Liborsi

El segundo allanamiento, en el barrio Liborsi, se llevó a cabo en una casa con un depósito, donde solo se encontraba un hombre. Al irrumpir la policía, esta persona se subió a una camioneta de alta gama y «produce la embestida contra el personal policial», dejando a “tres personal policial lastimado, herido”. Los efectivos fueron trasladados al hospital de alta complejidad, donde permanecen internados, aunque a esta hora de la mañana aún no se tiene un parte médico oficial.

En su intento de fuga, el conductor embistió “con una violencia inusitada” contra la muralla perimetral de un vecino, derribándola y entrando al patio de la propiedad. En ese momento, se escucharon “una serie de detonaciones, de disparos” antes de que el vehículo chocara contra la base de hormigón de un portón, deteniendo su marcha. El personal médico del SIPEC, al llegar al lugar, constató que la persona ya se encontraba “fallecida”.

El cuerpo del fallecido, un hombre adulto cuya identidad aún no ha sido revelada, se encuentra en la morgue judicial. El Comisario Oviedo explicó que la demora en el levantamiento del cuerpo y la inspección ocular se debió a que el Juez Federal ordenó la participación de la Prefectura Naval Argentina, cuyos peritos de criminalística, al no estar disponibles en Formosa, tuvieron que ser convocados desde Corrientes.

Investigación y protocolos policiales

El Comisario Oviedo aseguró que la Jefatura de la Policía de Formosa ha iniciado, por protocolo, las actuaciones administrativas correspondientes para “establecer si hay o no algún grado de responsabilidad en el accionar policial”.

Consultado sobre el uso de la fuerza y los disparos durante el operativo, el Comisario explicó que las fuerzas especiales que participan en estos allanamientos están equipadas con escopetas de posta de goma y armas de fuego con municiones de guerra. La autorización para la participación de estos grupos especiales viene directamente en la orden de allanamiento del juez. El Comisario reiteró que la función de estos grupos es “asegurar el sector” ante posibles agresiones, como ya ha ocurrido en operativos anteriores.

El Comisario Néstor Oviedo concluyó la entrevista reafirmando que, dadas las características de los operativos, la violencia de los criminales y la cantidad de elementos incautados, “no nos cabe la menor duda de que estamos ante una organización criminal”.