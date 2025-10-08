Desbaratan una banda dedicada al robo de motocicletas en la zona norte de la ciudad

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales lograron desbaratar una banda delictiva dedicada al robo y desarme de motocicletas, tras una serie de allanamientos realizados en los barrios El Porvenir, República Argentina y El Palomar de la ciudad de Formosa.

Durante los operativos, los efectivos detuvieron a cuatro jóvenes de 18, 19, 20 y 22 años y secuestraron motocicletas con los números de chasis y chapas patentes adulterados, motopartes, un arma de fuego, dinero en efectivo y estupefacientes.

La investigación se originó a partir del robo de una motocicleta registrado el jueves de la semana pasada en el barrio San Pedro, donde las tareas de inteligencia permitieron identificar a varios sospechosos con antecedentes en hechos similares.

Con todos los elementos probatorios reunidos, los investigadores informaron la situación al Juez de Instrucción y Correccional N° 1, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien autorizó las requisas domiciliarias en distintos puntos de la zona norte.

Durante los allanamientos, además de las detenciones, se incautaron dos motocicletas con guarismos adulterados, motopartes, un arma de fuego y una cantidad de marihuana, motivo por el cual también se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una investigación que continúa para determinar si existen otros implicados en la organización delictiva.