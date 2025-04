Desclasificados: Petri reveló una «pista novedosa» sobre cómo y quiénes financiaron a los jerarcas nazi en Argentina

El ministro de Defensa, Luis Petri, reveló en las últimas horas que los archivos desclasificados sobre los criminales nazis que vivieron en la Argentina podrían aportar una «pista novedosa» para saber quiénes financiaron su estadía en el país y cómo lo hicieron.

Casi una semana después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantara la decisión del Gobierno de avanzar en la desclasificación de los archivos, Petri profundizó en los detalles y dio cuenta de los supuestos indicios que permitirían esclarecer «cómo se movieron los fondos» que financiaron la presencia de los jerarcas nazis en Argentina.

«Argentina en su momento se convirtió en guarida de nazis, acá vivieron jerarcas nazis como Menguele, Priebke, Eichmann, y no solamente vivieron ellos, se calcula que alrededor 5.000 nazis pueden haber vivido o transitado en Argentina entre el 45 y el 55», comenzó señalando Petri.

En esa línea, el funcionario remarcó que «además de las rutas de las ratas, que existió, existió dinero de los nazis, o proveniente de operaciones, que pudo haber venido a la Argentina y la decisión la tomamos por el pedido del centro Simon Wiesenthal y de un senador de Estados Unidos».

Precisó Petri que existe el «interés de conocer algunas actas del directorio que daba cuenta de operaciones de Fabricaciones Militares entre 1945 y 1950 donde esas actas de directorio eran secretas y encomendaban la contratación de personas en países europeos».

En una entrevista con Dnews, el ministro precisó que la documentación aportada por el Gobierno «lógicamente es indiciaria pero puede permitir esclarecer cómo se movieron los fondos de los nazis y aquellos fondos que los nazis confiscaron y cómo operaron determinados bancos, no ya argentinos, bancos europeos, para facilitar y encubrir el manejo de esos fondos espurios», apuntó.

«Es una pista novedosa lo que ha surgido. Primero se puso el foco en aquellos nazis que llegaron a la Argentina y ahora cómo se financiaron y quiénes facilitaron el sostenimiento económico de estos jerarcas nazis sea en Argentina o países de Latinoamérica», insistió Petri.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dado cuenta del pedido de la información por parte del centro Simon Wiesenthal. Según precisó, fue en una reunión de las autoridades de esa institución con el presidente Javier Milei que le entregaron una carta del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, con copia al Presidente Donald Trump, para que la Argentina colabore con su investigación al Credit Suisse por ayudar al nazismo.

Según Francos, el pedido fue impulsado por el legislador republicano Charles Grassley -conocido por esa agenda-, quien solicitó la desclasificación a la que Milei accedió y que implicaría todos los estamentos del Estado, en particular, en registros del Ministerio de Defensa.

El dirigente estadounidense, explicó Francos, «lucha porque se conozca la historia de aquellos que se escaparon de la Alemania nazi» y vinieron a refugiarse al país.

«Nazis que vinieron a guarecerse a la Argentina, de los que todavía hay documentación que no se ha hecho pública y que pertenecen a operaciones bancarias, financieras, a bancos suizos», detalló y enfatizó que, ante el pedido, el Presidente «dio órdenes de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca todo».