Desconcierto en el Gobierno tras el rechazo de la Corte e incertidumbre por el futuro de Lijo

La negativa de Manuel García Mansilla al pedido de licencia del juez de Comodoro Py sorprendió en Casa Rosada, donde aseguran que mantendrán el pliego del juez.

La manifiesta voluntad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el pedido de licencia solicitado por el juez federal Ariel Lijo generó desconcierto en el Gobierno que, hasta último momento, no conocía a ciencia cierta los movimientos de los magistrados ni estaba al tanto del accionar particular de Manuel García-Mansilla.

La decisión llegó a los medios antes de que Ricardo Lorenzetti firmara a favor del pedido del juez de Comodoro Py de asumir en el máximo tribunal sin renunciar a su actual cargo, lo que despertó perspicacia entre las filas libertarias.

«La votación aún no tuvo lugar», repetía en horas del mediodía un importante funcionario ante la agencia de noticia NA, visiblemente molesto. Por los pasillos de Balcarce 50 había serias dudas sobre lo resuelto y hasta hubo quienes llegaron a pensar que se trataba de una operación de uno de los miembros.

La decisión, cuya resolución aún no está publicada ni oficializada, lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, y fue filtrada mientras Lorenzetti se preparaba para firmar en disonancia al resto de los miembros.

El carácter extraoficial de la difusión confundió a varios en el Poder Ejecutivo, en especial el rumbo que adoptó el magistrado que recientemente se incorporó al Máximo Tribunal, luego de que el presidente Javier Milei avanzara con su nombramiento a través del Decreto 137/2025.

Según supo esta agencia, el rechazo a la solicitud de Lijo no fue comunicada previamente por García Mansilla, y generó ruido entre los que trabajaron para concretar el desembarco en la Corte de las dos propuestas enviadas por el mandatario.