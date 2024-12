Desconocidos: Los Pumas 7s sufrieron una dura goleada en semifinales ante Fiji

La televisión mostraba el rostro cabizbajo de Marco Moneta luego de un error más de los Pumas 7s cuando de golpe, inadvertidamente tanto para las cámaras y como para los argentinos, Fiji aprovechaba la distracción y se encaminaba como un rayo a un nuevo try. Desconectado, el seleccionado argentino jugó uno de sus peores partidos en los últimos tres años y en el poderío fijiano le mostró el camino de salida del Seven de Dubai en semifinales.

Después de ganar la etapa regular en 2024/25, los Pumas comenzaron la nueva temporada con el objetivo de mantenerse como protagonista. Tras ganar los tres partidos de su zona el sábado, en el primer día de acción, comenzó el domingo en buena forma con un esforzado triunfo en cuartos de final ante Australia por 22-20.

Sin embargo, en semifinales rindió muy por debajo de sus capacidades y cayó 43-21 ante Fiji. A las 12.03 del mediodía buscará la medalla de bronce ante Nueva Zelanda, mientras que a continuación Fiji se medirá con España, que llegó a una final por primera vez en su historia.

La primera acción del partido marcó que no era el día de Pumas 7s. Una jugada larga, en la que los argentinos remontaron toda la cancha con paciencia y muchas fases, se desvirtuó con un pase largo mal concebido a la punta, que Santiago Álvarez quiso rescatar cuando se iba al latera sólo para dársela a un rival, que tomó el regalo y corrió 80 metros hacia el try.

Lo que siguió fue una sucesión de errores y desatenciones que propiciaron la goleada en contra. Malas recepciones en la salida, extrañas fallas en el tackle, pérdidas en el contacto. Fiji tomaba la pelota, pisaba el acelerador y llegaba al try. Apoyó siete en total. A poco del final, el partido llegó a estar 43-7. El equipo de Santiago Gómez Cora lució cansado, desconectado. Desconocido.

Más temprano, debió esforzarse al máximo para vencer a Australia en un partido que tuvo cuatro tries por lado, pero de los cuáles sólo uno fue convertido. El acierto de Tobías Wade tras el tercer try argentino, a la postre, marcó la diferencia. Al frente por dos puntos, los Pumas 7s recuperaron una pelota cuando Australia quería salir de su campo y Álvarez apoyó un try clave a un minuto del final. Los australianos tuvieron la última pelota y llegaron al try, pero el fallo en la conversión le dio el triunfo a la albiceleste.

Un año atrás, los Pumas 7s habían arrancado la temporada con el subcampeonato en Dubai (cayeron en la final ante Sudáfrica), previo a la conquista de tres títulos seguidos. En este certamen también habían sido terceros en 2021. Les queda un escalón más para demostrarse a sí mismos de lo que son capaces. Para volver a ser el equipo que son.

En el primer turno del domingo, Argentina había superado a Australia en los cuartos de final por un apretado 22-20, con tries de Tobías Wade, Germán Schulz, Marcos Moneta y Santiago Álvarez Fourcade.