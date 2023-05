“Desconocimiento total de las normativas electorales de agrupaciones estudiantiles del gildismo”

Ante recientes convocatorias de las elecciones para la renovación de los espacios de representación en los órganos colegiados, más precisamente estudiantes y graduados comenzó a regir el cronograma electoral, cuya aplicación y ejecución del mismo está a cargo de la Junta Electoral Permanente de la UNaF, dicha Junta es la que resuelve todas cuestiones que las agrupaciones interesadas plantean ante dicho organismo. En las diferentes presentaciones realizadas por las agrupaciones gildistas de las distintas facultades se detectan una similitud (copia y pegue) de los escritos presentados con menciones a fechas, años, requisitos de candidatos, opciones en que claustro uno quiere sufragar,solicitudes de resolución que nada tienen que ver con el proceso electoral en marcha. Y para muestra basta un botón, a modo de ejemplo: En fecha 16 de mayo de 2021″…la suscripta volvió a la oficina de la Junta Electoral; en otra nota dirigida a la Junta Electoral Permanente, elevó la siguiente solicitud «Se me incluya al mismo, permitiéndome participar de las elecciones convocadas mediante resolución 474/23 , la resolución mencionada se refiere a la entrega de un título profesional; errores garrafales que hacen notar un desconocimiento de las normativas. Es lamentable el proceder de estas agrupaciones de tinte GILDISTA como Opcion universitaria, Lista Unidad, Frente de estudiantes que en el año 2021 pregonaron, difundieron y utilizaron la máquina del apriete y amanezas de perder beneficios para que no voten en las elecciones convocadas en ese mismo año, desconociendo que esta decisión podría traer consecuencias; sanciones que están escritas en el Estatuto de la U.Na.F en su artículo 83, y que reza lo siguiente «…los estudiantes inscriptos que dejen de votar sin causa justificada serán también pasibles de inhabilitacion para votar y ser postulados en la subsiguiente elección ; y en el reglamento electoral en su artículo 37: Los Nodocentes y Estudiantes que dejen de votar sin causas justificada serán pasibles de inhabilitación para votar y ser postulados como candidatos en la próxima elección. A pesar de que estas agrupaciones tienen a disposición estudios jurídicos y de escribanos todas las presentaciones que realizan los respectivos apoderados están viciados de nulidad y errores garrafales de procedimientos que no cabe otra cosa que rechazar los escritos por improcedentes; pero como el «gildismo» maneja todo menos la UNaF, acudirán al auxilio de algunos jueces federales de formosa que entre gallos y medianoche sacan fallos en tiempo record por más que no tengan competencia en cuestiones de decisiones de la JEP; en ese sentido, hay que recordarles a los señores apoderados que las reglas están para cumplirlas.

Es preciso para ello que traigamos a colación aquel refrán que tan latente lo tenemos en el ámbito de la universidad «Dentro de la ley todo fuera de la ley nada.

Relacionado