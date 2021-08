DESCONTENTO Y PREOCUPACIÓN DE DISTINTOS SECTORES UNIVERSITARIOS

Compartir

Desde las distintas agrupaciones ( Docentes unidos,Recursos joven, Unidos por Todos,Participación Activa,,Lineazul humanidades, Lineazul FRN, Frente estudiantil arriba FAEN, Egresados Unidos) ven con preocupación el silencio de la justicia federal, ya que no se expide ante la gravedad de la situación de la Unaf en cuanto al proceso eleccionario para renovación de autoridades de los distintos claustros.

Consideramos que las maniobras fraudulentas por parte de esta J.E.P. dejan en claro el único propósito por el cual vinieron: apropiarse de la Universidad; en connivencia con el poder judicial y político de la provincia que no acepta no tener el control de cada institución, y esta universidad no escapa a ese flagelo.

La comunidad universitaria y formoseña deben conocer el peligro que corre la casa de altos estudios si no se toman medidas urgentes, pretenden golpear la institucionalidad, la vida democrática, la autonomía, la legislación por medio de los claustros; para de este modo allanar el camino para la destitución de autoridades según sea o no del palo oficialista. Quizá sea nuestra universidad la única institución que no está intervenida a diferencia del resto de la provincia.

Levantamos nuestras voces de auxilio para que la justicia se expida ante las presentaciones realizadas en salvaguarda de los derechos tanto individuales como colectivos, y de algún modo se detenga la vulneración por parte de esta J.E.P. ( junta electoral permanente) emanada de un C.S. ( consejo Superior) servil, manejable y obediente conformado por algunos docentes en situación irregular. Este contexto que estamos viviendo de atropellos, falsas acusaciones, proscripciones es el primero en la historia de la Unaf; donde una junta electoral decide sin empachos de manera parcial poniendo en peligro la institucionalidad en contra de las normativas vigente como es el REGLAMENTO ELECTORAL VIGENTE ( resol 036/00 )

Esta J.E.P. es el brazo ejecutor de un plan maquiavélico por parte del oficialismo provincial que lejos de importarles la universidad, la ven como un botin hace tiempo deseado aunque nunca alcanzado. Somos consciente que no les importa la educación de los jóvenes formoseños sino establecer una política autoritaria, de control casi paranoico de los claustros y sin la capacidad de debate. Por eso repudiamos las acciones violentas de la que somos victimas desde atrás un escritorio por parte de Ferreira y sus vocales.

Ante tal situación de desestabilización del sistema democrático universitario, solicitamos a la justicia una respuesta urgente acorde con la gravedad de los hechos y prime en la misma el criterio de salvaguardar los derechos y la autonomía tan manoseada últimamente.

