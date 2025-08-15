Descubrieron a cazadores furtivos y los demoraron

Efectivos de Dirección General de Policía Seguridad Vial, Delegación Clorinda, demoraron a cuatro sujetos que circulaban en un vehículo tipo utilitario y secuestraron despojos de animales silvestres y pescados.
Alrededor de las 21:00 horas de este jueves, los uniformados realizaban tareas de control sobre la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1.296.
Allí detuvieron la marcha de un Renault Trafic que transportaba una embarcación, conducido por un sujeto de 38 años, acompañado por otros tres que ingresaban a la ciudad de Clorinda.
Durante la inspección, los policías detectaron tres conservadoras cargadas con ocho animales silvestres faenados y una gran cantidad de pescado de distintas especies.
Según comentaron los hombres, la caza y pesca lo realizaron en zona del Río Pilcomayo, desde un campo ganadero ubicado en la localidad de Laguna Naineck.
Las diligencias procesales fueron llevabas a cabo por los integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo y efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, quienes notificaron de la infracción al conductor del utilitario, por realizar la actividad de caza sin autorización ni licencia.

