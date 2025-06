Descuentos en el aguinaldo: BF explicó los motivos y piden garantías para los usuarios

A raíz del pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) por parte del Gobierno Provincial a empleados activos y pasivos de la Administración Pública, se generaron reclamos por parte de numerosos usuarios del Banco de Formosa SA, quienes manifestaron no haber podido disponer de la totalidad del aguinaldo depositado en sus cuentas.

La situación fue expuesta ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, organismo que confirmó haber recepcionado numerosas consultas y quejas, tanto de vecinos de la ciudad capital como del interior provincial, por descuentos automáticos aplicados al momento de acreditarse el SAC.

La respuesta del Banco Formosa

Ante el requerimiento del organismo constitucional, el Jefe de Gestión del Usuario Financiero del Banco Formosa, Octavio Gabriel Nicola, explicó que los descuentos se aplicaron exclusivamente a clientes que presentan deudas en mora, y no a quienes están al día con sus obligaciones.

“A los clientes con deudas vencidas, el sistema aplicó un descuento de hasta el 50% del monto depositado como aguinaldo”, explicó Nicola.

En los casos donde ese porcentaje no alcanzó a cubrir el total de la deuda, se aclaró que el saldo restante se descontará del sueldo regular a abonarse en los próximos días.

Por el contrario, aquellos usuarios que no registran mora en sus pagos, ya sea de tarjetas de crédito, préstamos personales u otros productos bancarios, recibirán el aguinaldo sin retenciones, y sólo se les debitarán las obligaciones correspondientes con el sueldo mensual, como ocurre habitualmente.

Qué hacer en

caso de errores

Desde la entidad bancaria también informaron que, en aquellos casos donde se haya descontado por error más del 50% del aguinaldo, los afectados deben comunicarse al 0800 777 2262, para iniciar el trámite de reintegro del monto mal debitado.

Adicionalmente, los usuarios pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo, ya sea de forma presencial o mediante correo electrónico a denuncia@formosa.gov.ar / depuefor@fibertel.com.ar, o por teléfono al 3704 4436379, 4436320 y 0800 444 1770.

Advertencia sobre el

endeudamiento

de los hogares

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió sobre el creciente endeudamiento de las familias formoseñas y argentinas, situación que se refleja en el incremento de la morosidad en productos financieros. En este sentido, denunció que la actual coyuntura es consecuencia directa de las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno Nacional, que han deteriorado el poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

“Cada vez más familias recurren a las tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos”, afirmó Gialluca, citando informes recientes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según dichos relevamientos, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó un 2,8%, el nivel más alto en tres años, mientras que en préstamos personales superó el 4%, marcando un récord en los últimos nueve meses.

Una tendencia

preocupante

Los datos reflejan una tendencia alarmante a nivel nacional: el incumplimiento de pagos crece de forma sostenida, afectando sobre todo a hogares de ingresos bajos y medios. La acumulación de deudas se ha convertido en un problema estructural, en un contexto donde el acceso al crédito no siempre viene acompañado de condiciones sostenibles para las familias.

Instan

Desde la Defensoría se instó a las autoridades financieras y bancarias a extremar los controles para evitar descuentos indebidos y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores financieros, especialmente en fechas sensibles como el cobro del aguinaldo.