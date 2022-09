Desde ACLISA adelantaron que enviaran nota a IASEP para pedir aumento del 20%

Compartir

Linkedin Print

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA) solicitará a las autoridades del IASEP que el aumento otorgado por el gobierno provincial a los empleados estatales también se traslade a los prestadores de la salud privada. «Creo que no es algo exagerado lo que se está pidiendo», afirmó el Dr. Rodolfo Lesbegueris, titular de ACLISA, al Grupo de Medios TVO.

“El aumento que dió IASEP en este año es del 45% repartido en 25%, 15% y 10%. En conversaciones anteriores con el Dr. Claudio Samaniego, el 15% de septiembre lo trasladaron al primero de julio, ese fue el último arreglo, después fuimos a solicitar que el 10% se traslade a septiembre, hasta ahora no tuvimos respuestas sobre eso. Con la inflación en el 46%, nosotros estamos trabajando con un 35% de aumento y ese 10% que nos van a dar en diciembre va a impactar recién en febrero del 2023”, explicó Lesbegueris.

Desde una de las entidades que nuclea a los profesionales de la salud del sector privado, esperan una respuesta positiva a los pedidos planteados a las autoridades de la obra social de los estatales.

“Nuestro intermediario, interlocutor, es el Dr. Samaniego, ahora que el Gobernador anunció el aumento del 20% vamos a ver qué posibilidad le puede tocar a la parte privada, sería un salvavidas. La paritaria de sanidad de este año solicitaron un 59% y todavía no la aceptaron», manifestó el titular de ACLISA.

“Concretamente lo que estamos pensando hacer es ir con el Dr. Samaniego, reiterar el pedido de que el 10% se traslade a septiembre y el 20% que van a dar a la administración pública, lo podamos recibir también en la parte privada”, añadió al respecto.

De esta forma el sector privado de la salud estaría en condiciones de paliar en parte los efectos inflacionarios ya que comparando el aumento acordado para este año, del 45%, contra la inflación acumulada hasta el momento del 46%, un 20% más los tendría en un mejor escenario para las negociaciones del próximo año.

Sobre este pedido, Lesbegueris informó que ya han presentado notas dirigidas a diferentes funcionarios provinciales. “Presentamos notas y pedidos de audiencia con el Jefe de Gabinete y al Ministerio de Economía en dos oportunidades ya, no solamente para tratar el tema IASEP, sino para ver de qué manera podemos hacer frente a todo este proceso inflacionario; no dejar de pagar, sino ver la forma de que la Provincia nos pueda dar una mano para facilitar nuestros planes de pagos”.

“Con el 15% que nos dieron en julio e impacta ahora este mes, la consulta está en $1.408, la boletita rosada, en otras entidades sindicales están $2.500, varían, creo que no es algo exagerado lo que se está pidiendo, tampoco queremos pedir de más porque reconocemos que hay una situación económica que nos toca a todos. No queremos sobreponernos pero más o menos que responda aproximadamente a las necesidades que tenemos, un sanatorio vive del gasto pensión y quirúrgico y para mantener una buena calidad de atención, todo tiene un costo”, sostuvo el profesional médico.

En este sentido, desde ACLISA sostuvieron que las negaciones son permanentes, sin embargo aún no tienen una respuesta concreta al pedido. «Calculo que en el transcurso de este mes o el que viene, vamos a poder llegar a un tipo de acuerdo o alguna novedad para darle una mano a la salud privada”, concluyó Lesbegueris.

Compartir

Linkedin Print