Desde ADF confirmaron la convocatoria a paritaria nacional: «Es una buena señal», dijo Branchi

El profesor Luis Branchi, secretario general de ADF (Agremiación del Docente Formoseño), en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que les llegó la convocatoria a paritaria docente llamada por el gobierno nacional y que si bien aún no está confirmada la fecha, sería el lunes 20 de enero.

«Está confirmada la convocatoria para la última semana de enero, la fecha probable es el 20 de enero pero todavía no se confirmó ese día, lo que sí se confirmó fue la paritaria», dijo.

Asimismo recordó que «desde febrero de 2016 que no hay paritaria, son casi 4 años después que se vuelve a hacer el llamado».

«La expectativa es que se abra un ámbito de discusión, donde se puede discutir no solo lo salarial sino que también se pueda discutir todo lo que tenga que ver con lo laboral, política educativa, un montón de situaciones donde no se pudo decidir yendo para atrás», explicó.

De la misma forma indicó que la parte salarial es fundamental en la discusión ya que «eso implica que podamos ver si podemos recuperar todo lo que venimos perdiendo con la inflación en estos años pasados».

Respecto a si tienen un piso salarial para plantear o alguna propuesta formal al respecto, Branchi expresó que «estamos trabajando con los economistas que están con nosotros en CTERA haciendo un estudio del desfasaje que hubo para fijar lo que vamos a pedir, lo otro que pedimos y que forma parte del contexto salarial es la actualización del FONID que también hace 4 años no se actualiza, es la contribución que se había logrado que el gobierno nacional aporte a todas las provincias y todos los docentes del país».

«Estamos con expectativas, creemos que podemos ir avanzando, la discusión nacional también conlleva la discusión con la provincia así que vamos a estar informando a los compañeros, a toda la comunidad de cómo se avanza y si podemos llegar a un acuerdo para tener un inicio de clases normales», informó.

En cuanto a si el comienzo del ciclo lectivo estará sujeto a los acuerdos que lleguen en la paritaria aclaró que «no hay dudas que va a tener mucho que ver que se llegue a un acuerdo, no quizás en todos los puntos pero sí en su mayoría, que se siga trabajando también. De todas maneras, es una gran señal la convocatoria, desde el primer día que asumió la dio a conocer el presidente de la nación Alberto Fernández».

«Nosotros venimos de charlas previas, desde mayo llevamos todas las motivaciones de porqué debía restituirse la paritaria nacional en el país», finalizó Branchi.