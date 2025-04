Desde ADF indicaron que hubo un «fuerte acatamiento» al paro general

En el marco del paro general convocado por la CGT, con el respaldo de las dos CTA y organizaciones gremiales de todo el país, la medida de fuerza se sintió con fuerza también en la provincia de Formosa. La jornada de protesta fue convocada en rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional y en defensa de los derechos laborales y sociales.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Rubén Chávez, secretario gremial de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), confirmó un alto nivel de acatamiento en toda la provincia y remarcó la participación activa de los docentes formoseños, nucleados en CETERA a nivel nacional.

“Estamos recibiendo información de que el paro es bastante fuerte en toda la provincia y también a nivel país. Hay una convocatoria muy amplia, no solo de la CGT, sino también de las dos CTA y de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CETERA), que es nuestra organización madre”, sostuvo Chávez.

Reclamo por el ajuste

Chávez expresó su preocupación por las consecuencias del ajuste presupuestario impulsado desde el Gobierno nacional, especialmente en el área de educación, y señaló que hay un creciente malestar social por el rumbo económico y las políticas de recorte.

“La sociedad y los trabajadores están tomando conciencia de que no se puede seguir esperando nada bueno del gobierno de Javier Milei. Los recortes en educación son durísimos y no hay perspectivas de mejora, sino más bien un empeoramiento constante de la situación económica”, advirtió.

Además, criticó los planes de endeudamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, al considerar que esos recursos no llegarán a los sectores más golpeados por la crisis.

“Ese endeudamiento no va a beneficiar a los jubilados, ni a los trabajadores, ni al conjunto de la sociedad, sino a una minoría que ya ha demostrado que se lleva los recursos al exterior, como ocurrió en 2008”, afirmó el dirigente.