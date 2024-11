Desde ADIRA afirmaron que buscarán que se realice antidoping a los caballos antes de las carreras

La presidente de ADIRA (Asociación para la Defensa Legal y Rescate Animal), Elizabeth González dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la muerte de un caballo días atrás en una carrera en la localidad de Laguna Naineck y aseveró que la asociación irá hasta las últimas consecuencias y que pedirá que se les realice antidoping antes de cada carrera de modo que, si está drogado no participe en las carreras.

González comenzó diciendo: “esta es una práctica que está arraigada en la provincia, en todos los pueblos está presente y como está legal porque la avala el IAS, hemos presentado notas para hacer el antidoping, algo que aun no nos han respondido en los términos legales que debe ser, pero ya hemos pedido este análisis para los animales , porque los dueños mucha veces y con tal de ganar una carrera los drogan nosotros hemos presentado pruebas en el momento en que lo están haciendo”.

“Acá nadie hace caso a lo que sucede en esos lugares porque hay mucha gente de poder y mucho dinero en juego. Creo que es hora de que dejen a los pobres caballos en paz, ya han hecho mucho por la patria”, explicó.

“ADIRA va a tomar intervención en la justicia y llevará adelante la denuncia por maltrato animal. Tenemos que decir que no tiene nada que ver lo del Intendente o donde haya recaído la causa, nosotros vamos a seguir hasta que se tengan novedades al respecto y podamos salvaguardar la vida de estos animales”, señaló.

“Hay que erradicar esta práctica, se que estamos años luz de hacerlo, pero es de suma urgencia y necesidad hacerlo”, indicó.

“Estamos peleando por el momento que se puedan hacer antidoping antes de las carreras, hemos tenido varios obstáculos en el camino, pero con esto que ha pasado vamos a conseguir que mucha gente se pliegue a nuestros pedidos porque el STJ se está solidarizando con lo que ha sucedido con el animal y pensamos que llegaremos a buen puerto”, cerró diciendo.