Desde Anses dieron a conocer el calendario de pagos para el lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al lunes 18 de agosto.

En esta jornada, se completan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

Cabe destacar que todos los beneficios incluyen el aumento del 1,62 por ciento establecido por la Ley de Movilidad.

Jubilaciones y

pensiones mínimas

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, y cuyos documentos finalizan en 6, cobrarán este lunes su haber mensual junto con el bono de refuerzo de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo

y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y AFH con documentos terminados en 5 recibirán este lunes el pago correspondiente al mes.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 4 percibirán su prestación.

Asignación

por Prenatal

Este lunes finaliza el pago de la Asignación por Prenatal. Cobrarán las titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

Desde la entidad se recordó que todos los pagos se realizan en las fechas establecidas según la terminación del número de documento, y pueden ser consultados a través del sitio oficial del organismo o su aplicación móvil.