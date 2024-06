Desde ATE denuncian despidos injustificados e iniciaron protesta frente al HCD de Fontana

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de ATE Ibarreta Héctor Vega denunció que el viernes a ultima hora un total de 21 trabajadores del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Comandante Fontana fueron despedidos, por lo cual ayer iniciaron una jornada de protesta reclamado su inmediata reincorporación. Aseguró en este sentido que los despidos responden a la decisión del nuevo presidente del Cuerpo Diego Añasco, y su hermana que es la Secretaria, Marlene Añasco.

“En Fontana tenemos 21 despidos, son 21 familias que el viernes quedaron notificados que ya no pertenecían más a la planta del Concejo Deliberante argumentando que los papeles están mal hechos; más allá de esto nosotros sabemos que esos compañeros están nombrados y que reúnen todos los requisitos que el estatuto del empleado público exige”, comenzó explicando el representante de ATE.

Consultado sobre cuándo ingresaron estas personas al HCD respondió: “ellos ya tienen antigüedad superior al año, ingresaron siendo contratadas, después lo que se hizo fue nombrarlos en planta permanente donde cambia su situación”.

“No solo los despidieron siendo planta permanente, sino que ya están nombrando a otras personas en esos puestos, es decir, no es una cuestión presupuestaria, sino que evidentemente no les gustó la cara de los que estaban nomas”, agregó Vega.

“Nos convocamos frente al Concejo porque la mayoría de los despedidos son afiliados a ATE, estamos llevando adelante una acción gremial que es una manifestación. Vino el presidente del HCD, ingresó con custodia y no paró a hablar con nadie”, continuó manifestando.

“La semana pasada enviaron el nuevo presupuesto, y ahí ponen vacante 25 categorías más, es decir que esos 25 también van a ser nombrados por Añasco. Acá son todos despidos injustificados, están todos en condición de permanecer en la planta”, agregó y sentenció que “paralelamente estamos llevando adelante acciones legales con los abogados del gremio, así que los compañeros van a recuperar sus trabajos”.