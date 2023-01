Desde ATE destacan que se hayan dejado sin efecto la reducción de las licencias médicas

La polémica decisión modificaba la cantidad de días de licencia que podía tomarse el personal sanitario en Formosa, pero tras los reclamos presentados finalmente se dejó sin efecto el memorándum. «Se regulariza el otorgamiento de licencias en cuanto a la cantidad de días», manifestó Quintin Maidana, delegado de ATE Ingeniero Juárez, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros no somos ajenos a esa situación, también hemos pasado por el recorte de las licencias, pero gracias a Dios tomaron consciencia de lo que lo estábamos solicitando y hoy nos enteramos que se regulariza el otorgamiento de licencias en cuanto a la cantidad de días», agregó Maidana.

Las declaraciones de Maidana se dieron en el marco de una conferencia de prensa que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado en su sede sobre calle Fotheringham, en la que además denunciaron irregularidades y persecución laboral en hospitales del interior provincial.

En este sentido, el delegado de Ingeniero Juárez denunció que «la situación es grave». «Desde el año 2021 estamos sufriendo persecución laboral los trabajadores de la salud por parte del director. Hubo muchos cambios violando leyes, violando y sobrepasando las facultades de las autoridades máximas del ministerio», afirmó.

De la conferencia de prensa participaron, además de las autoridades y comisión directiva del gremio, los delegados de los trabajadores de las localidades en donde se datan los mayores conflictos y reclamos. «Lo más grave que tenemos es que se continúa con la persecución a compañeros, tienen miedo de las amenazas y los aprietes que tienen diciéndoles que los van a echar», indicó Maidana.

Por su parte, otro de los delegados presentes también señaló que el hospital en donde cumple funciones, las designaciones a los cargos se realizan incumpliendo la carrera sanitaria, situación que se agrava ya que no cuentan con personal suficiente.

«Aún sigue habiendo violación de la carrera sanitaria. Nunca se cumple, se cumplió ni se va a cumplir, se siguen eligiendo puestos jerárquicos por afinidad y no por capacidad. Si bien la carrera sanitaria habla de que tiene que haber un concurso para ocupar los cargos jerárquicos, se siguen eligiendo a dedo, con lo cual se sigue obligando a que el personal no se siga capacitando», expresó Diego Paredes, delegado de Las Lomitas.

En el hospital de dicha localidad, la falta de personal se cubre temporalmente con enfermeros residentes, mientras que las atenciones especializadas se realizan por profesionales que incluso no son de formación específica.

«Si bien se encuentran los residentes de enfermería que cubren los puestos de trabajo, todo el mundo sabe que están por 2 o 3 meses, se van y volvemos a la misma situación. También hay muy pocos médicos especialistas y al haber tan pocos médicos, son podólogos, uno va a emergencia y encuentra médicos clínicos atendiendo a pediatras, traumatólogos atendiendo a pediátricos; la realidad es que el hospital trata de arreglarse como puede, pero el que termina sufriendo es la población», sostuvo Paredes.

