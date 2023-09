Desde ATE indicaron que el aumento otorgado es solo un parche para el bolsillo del trabajador

El secretario general de ATE en Formosa, Néstor Vázquez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del aumento otorgado por el Gobernador para los estatales. Y aseveró que ese 25 por ciento es solo un parche para el trabajador de Formosa.

Primero, Vázquez dijo que “ese 25 por ciento es solo un paliativo desde el punto de vista de la economía nacional”.

Y añadió “llegar a 200 mil pesos es importante para los sectores que menos cobran, pero con este aumento se iguala para abajo. Pero creo que en este marco también hay que ser solidarios y ver qué ocurrirá después”.

Opinó, además “hay que decir que, con el acuerdo de precios, los subsidios a determinados servicios, eso también terminará ayudando a todos los sectores del Estado, pero obviamente es un parche a la economía del trabajador”.

“Ojalá los precios se controlen y que los programas funcionen y que la devaluación no nos coma nuestros salarios. Seguimos sin poder igualar la pérdida del poder adquisitivo del salario y esta es una constante como clase trabajadora”, se explayó.

“Los números que escandalizan verdaderamente son la cantidad de pobres que hay en Argentina y esto me parece que es lo que nos debe preocupar”.

“De todas maneras, nosotros aceptamos lo otorgado por el Gobierno provincial y me parece que hay que seguir insistiendo en que las cuestiones salariales mejoren, de todas maneras, nosotros seguiremos en pie de lucha y con la Comisión Directiva y evaluaremos que hacer”, remarcó el gremialista.

Por otro lado, manifestó “puede ser que el Gobernador haya dejado una puerta abierta para seguir hablando porque a la economía no la está manejando el Gobierno de la provincia, si el nacional y son ellos los que deciden qué hacer”.

En relación al paro de este mes, aclaró “nosotros veremos qué hacer con el paro del 15 de septiembre porque hay que ver cuáles son las próximas medidas a seguir porque este 25 por ciento solo es un anuncio”.

Bono

Con respecto al bono otorgado por el ministro de Economía Sergio Massa dijo “seguramente eso lo vamos a tocar más adelante, pero ese bono que había anunciado el ministro de Economía es opcional para las provincias y creo que Insfrán tenía las facultades para hacer ese tipo de anuncios en función de lo que a él le corresponde como Gobierno de la provincia”.