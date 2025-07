Desde ATE se mantienen en alerta por despidos y recortes: «Vamos a terminar mal»

En un contexto de creciente malestar social y económico, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Formosa, Carlos Villasanti, expresó su firme preocupación por la situación laboral de cientos de trabajadores del Estado nacional que están siendo despedidos en distintas áreas estratégicas del país.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el dirigente gremial trazó un panorama alarmante respecto al avance del ajuste impulsado por el Gobierno nacional, denunciando despidos, recortes en organismos clave y un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los trabajadores.

“Tenemos mucha discusión en distintos frentes, muchos reclamos que no se limitan únicamente a lo salarial. Hay trabajadores que están quedando sin su fuente de trabajo”, señaló Villasanti, en alusión directa a la ola de cesantías en sectores sensibles del Estado.

La Agricultura Familiar,

en el centro del conflicto

Durante una conferencia de prensa convocada por ATE Formosa, Villasanti puso especial énfasis en la crítica situación de los trabajadores del área de Agricultura Familiar, que ha sido severamente recortada desde el inicio de la actual gestión nacional.

Allí, denunció el caso de un integrante del Consejo Directivo Provincial del gremio que fue despedido por segunda vez —la primera, durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora nuevamente bajo la presidencia de Javier Milei—. A pesar de haber logrado en el pasado su reincorporación mediante un recurso de amparo, el nuevo expediente permanece sin resolución desde hace más de un año en manos de un juez federal.

“La justicia que llega tarde no es justicia”, sentenció Villasanti, exigiendo al magistrado que firme la resolución para que el trabajador pueda apelar la medida.

Para el sindicalista, la ofensiva sobre esta área clave pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. “Están desmantelando los servicios de capacitación y asistencia técnica que garantizan el trabajo de pequeños productores. Ellos producen alimentos para el consumo directo, no commodities para exportación como lo hacen los grandes grupos agrícolas”, explicó.

INTA e INTI: más allá de los

despidos, peligra el desarrollo

tecnológico

La preocupación de ATE Formosa también alcanza a organismos como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Villasanti criticó duramente las intenciones del Gobierno nacional de vender tierras del INTA, calificándolo como un atentado directo al desarrollo científico y tecnológico del país.

“Ningún país del mundo se desarrolla sin tecnología. Estamos yendo para atrás cuando deberíamos estar avanzando”, advirtió, al tiempo que recordó políticas similares aplicadas en los años 90 y durante el macrismo, que —según él— contribuyeron al estallido social del 2001.

Impacto salarial y nuevo

escenario de lucha gremial

El dirigente también alertó sobre el fuerte impacto que tendrá en julio el cobro de los sueldos para trabajadores estatales provinciales y municipales en Formosa. Explicó que el último aumento del 15% se percibió en mayo, y que, aunque el aguinaldo de junio ayudó a paliar la situación, muchos lo usaron para pagar deudas y servicios básicos.

“Este mes se va a sentir con más fuerza la caída del poder adquisitivo, y eso va a aumentar los reclamos hacia el Gobierno provincial”, señaló.

En ese sentido, Villasanti aseguró que ATE no descarta ninguna medida de fuerza y destacó que, durante el último Congreso Nacional del gremio, realizado el mes pasado, se votó por unanimidad buscar la unidad de acción con otras centrales sindicales, como la CGT y las dos CTA, para enfrentar en conjunto la política de ajuste.

“Salir todos al mismo tiempo, en una sola jornada, con miles de trabajadores en la calle, es la única forma de que se escuche nuestro reclamo”, afirmó.

Críticas al modelo económico

y advertencias sobre el futuro

Villasanti concluyó la entrevista con duras críticas al modelo económico vigente, al que acusa de beneficiar a una minoría a costa del tejido productivo y laboral del país. “Se están cerrando fábricas, se están destruyendo fuentes de trabajo, ya se cerraron más de 14.000 empresas. La política económica está promoviendo la importación y desplazando a la producción nacional. ¿Cómo puede ser que estemos comprando huevos paraguayos o tomates importados cuando acá tenemos productores que no pueden vender?”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que, de no modificarse el rumbo actual, la situación podría escalar hacia un escenario más conflictivo:

“Si no cambia esta política económica, lamentablemente vamos a tener un mal final”.