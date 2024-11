Desde ATE se mostraron conformes con el bono otorgado y piden que alcance a las Comunas

El secretario general de ATE, Carlos Villasanti dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del anuncio realizado por el gobernador Gildo Insfrán ayer en horas de la mañana y señaló que aplaudimos el anuncio.

Villasanti comenzó diciendo: “nosotros habíamos presentado un pedido formal en donde pedíamos una de las dos cosas o el bono de 1 millón de pesos o un aumento salarial del 40 por ciento”.

“Oportunidad en la que varios medios de comunicación oficialistas cuestionaron el pedido realizado por nosotros, les dije que teníamos los datos de que la provincia tenía los recursos para afrontar los montos antes nombrados y nos terminan dando la razón porque dan este bono de 700 mil pesos”, acotó.

“Aplaudimos estos anuncios y más aún si estos anuncios también alcanzan a los trabajadores de las comunas, creemos que así será”, manifestó.

“Tenemos que recordar que el propio Insfrán reconoció la pérdida del poder adquisitivo del trabajador porque los aumentos otorgados no alcanzan por las movidas económicas del Gobierno Nacional”, explicó.

“Estamos conformes con lo otorgado porque en verdad la situación económica de hoy en día es insostenible, algo hay que hacer con respecto a los Municipios porque no se puede tener a un empleado con menos de 200 mil pesos hoy en día. Tenemos que ver de qué manera se puede solucionar esto”, indicó.

Por otra parte contó que en el petitorio entregado a Casa de Gobierno le pidieron que en caso de que se opte por abonar un bono que se incluya a las Comunas para que este sector también pueda este bono. “Espero la convocatoria del Gobernador a los intendentes para ver de qué manera se va a asistir a los municipios para que también puedan afrontar esta inversión porque los sueldos en este sentido están bastante desfasados teniendo en cuenta que en varios casos los empleados de las comunas sólo alcanzan un sueldo de planes sociales y eso no puede suceder”.