Desde ayer y por tiempo indeterminado trabajadores de Unitán llevan adelante una medida de fuerza

Juan Coronel, uno de los vocales de Unitán en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la medida de fuerza que llevan adelante desde las 14 horas del día de ayer y que será por tiempo indeterminado en reclamo por recomposición salarial, seguridad y salubridad.

Coronel comenzó diciendo: «estuvimos discutiendo temas de seguridad, salubridad y ahora comenzamos a discutir lo que hace a las paritarias el que no llegó a un acuerdo».

«Nosotros en el mes diciembre un operario que recién comienza cobra un sueldo de indigente y que está por debajo de los 74 mil pesos, eso nos preocupó mucho y necesitamos una recomposición salarial», añadió.

«Solicitábamos que el que recién ingresa cobre por arriba de los 100 pesos que era lo que la canasta básica indicaba en e mes de diciembre, y la empresa lo único que hizo fue ofrecernos el sueldo igualado a la inflación. Hay que decir que los que estamos hace algún tiempo trabajando acá, ni siquiera pasamos los sueldos de pobreza», aseguró.

Contó también que se encontraban en conciliación obligatoria la que finalizó el día lunes 23 de enero, es por ello que «tomamos la medida de iniciar un paro por tiempo indeterminado».

Asimismo, el trabajador hizo mención a que también se encuentran reclamando la cuestión de salubridad y de seguridad. «Habíamos dejado asentado hace tiempo la cuestión de seguridad y hace algunos días ocurrió un accidente el que por suerte no pasó a mayores y no tenemos que lamentar la muerte de ningún compañero».

«No quieren parar la producción porque se ve que para ellos mas importante que la integridad física. Se va a frenar la producción y no se le permitirá el ingreso a la fábrica a nadie», manifestó.

«Dicen que no tienen plata, pero ellos siguen comprando sus casas en Uruguay, después vendrán a decirnos que somos unos locos y que pedimos mucha plata», dijo.

«Lo único que podrá frenar esta medida de fuerza es hablar de paritarias y un compromiso serio por parte de los Ejecutivos para tratar los temas de seguridad, queremos que inviertan dinero en sus maquinarias y que no tengamos que decir que fue suerte», se explayó Coronel.

Por último, recordó que han denunciado varias veces a la empresa por precarización laboral, «hemos solicitado que se realice una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, pero también tenemos varios puntos de conflicto».

Relacionado