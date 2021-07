Desde Bromatología llaman a la “reflexión” y piden a la ciudadanía que continúe con los recaudos sanitarios

Compartir

El doctor Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las nuevas aperturas y horarios de extensión anunciados ayer por la mesa covid-19 y realizó un llamado a la ciudadanía de que “reflexione” y continúe cumpliendo con las medidas sanitarias con el fin de mantener el status sanitario y evitar volver hacia atrás.

“Las actividades comerciales y sociales volvieron a la normalidad como antes de la pandemia, sí con la limitación de actividades que se prolongaban en la noche y que ahora serán hasta las 00 horas, es decir, que la restricción de circulación es a partir de las 00 hasta las 6 de la mañana”, explicó.

Respecto a bares y restaurantes explicó que la novedad “es que se amplía es la capacidad de los clientes porque van a poder meter dentro de los locales hasta un 50% de la capacidad, nada más que eso y prolongarse en el horario respecto de la presencialidad de los clientes que antes era hasta las 19 horas, ahora podrán hasta las 00 horas”.

En cuanto al horario de los deliverys, aclaró que “eso no se marcó, pero no nos olvidemos que no habría una cena después de las 00 horas, si hay un delivery ya sería un tema de bebidas alcohólicas y demás, si es un delivery a farmacias o para entregar medicamentos no habría inconvenientes, los gastronómicos y bares tenían posibilidad de trabajar con delivery hasta las 23 pero como se amplió el horario de cierre a las 00 horas ya no hay delivery después de eso”.

En relación a si volverán los boliches o los salones de eventos, Tarantini explicó que “esa es una de las consultas que tengo para con el Consejo, tengo prevista una reunión y se estaría aclarando ese tema, si un salón de eventos tiene la posibilidad de realizar un cumpleaños lo podría hacer según lo marca la flexibilización establecida por el Consejo hasta las 23.45 horas, es algo que se tendría que reglamentar para que a las 00 ya no quede nadie en el local y se desaloje, teniendo en cuenta que comienza a regir el horario de restricción, eso tendríamos que reglamentarlo por eso tenemos pendiente de diálogo con el Consejo”.

Asimismo subrayó que “en toda actividad comercial social dentro de la ciudad tenemos el control de cómo se desarrolla la misma. Estaríamos realizando las inspecciones y estamos disponiendo de los inspectores, no creo que esta noche vuelvan los casinos y los bingos sino que tendrían que adaptar sus establecimientos así como también a los mismos empleados que tienen ellos. Ese es el tiempo que también nos vamos a disponer nosotros para controlar a los inspectores, que se desarrolle con normalidad la actividad, esperemos no encontrar ningún tipo de infracción ni mucho menos, si ahora por fin podemos salir y realizar estas actividades lo que me corresponde es hacer un llamado a la reflexión a todas las personas que concurran a esos establecimientos y que tomen todos los recaudos necesarios para que este status sanitario se mantenga y las flexibilizaciones se mantengan en el tiempo y poder ir ampliando el tema de los horarios siempre y cuando tengamos este status que estamos teniendo ahora”.

Seguidamente habló de las actividades deportivas y aseguró que “no hay excepción respecto de los deportes de contacto, todos se pueden realizar, lo que no está habilitado es el famoso tercer tiempo, las juntadas ni antes ni después del evento deportivo ni la realización de ningún tipo de torneo. Si con sus amigos quieren ir a jugar un partido lo pueden hacer sin problemas, solo el sentarse a conversar y tomar algo no está permitido y quedó marcado desde el Consejo covid. Sería bueno que no se haga este tipo de juntadas por la gran cantidad de gente que hay esperando el turno y se va a juntar mucha gente si se quedan a charlar con los amigos después de un partido”.

Para finalizar aclaró que la fuerza policial realizará recorridas para evitar que las actividades continúen después de las 00 horas y en caso de ser así, se aplicarán las sanciones correspondientes. “Nosotros dependemos en gran medida del trabajo y de las actas de constatación que realiza la Policía de la provincia teniendo en cuenta la peligrosidad del trabajo nocturno por parte del inspector, si la Policía constata determinada actividad y nos convoca, procederemos a la clausura preventiva del lugar”.

