Desde Capymef advierten aumentos en alimentos y una caída en el poder adquisitivo

El presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef), Carlos Werlen, brindó un panorama detallado sobre el comportamiento de los precios en los últimos días y el impacto directo que estos aumentos tienen sobre el consumo de los formoseños. En diálogo con el Grupo de Medios TVO, explicó que ya en la primera semana de abril se detectaron subas en diversos rubros alimenticios, incluso antes del levantamiento del cepo cambiario dispuesto por el Gobierno Nacional.

Según explicó Werlen, los primeros incrementos se observaron en productos de consumo diario. “Estos aumentos se vieron reflejados desde la primera semana del mes de abril. Se notaron subas del 4% al 6% en los lácteos, un 9% en los chacinados y alrededor del 5% en otros rubros”, detalló. Estas cifras, aunque moderadas en comparación con los picos inflacionarios de meses anteriores, alertan sobre una tendencia que podría consolidarse en los próximos días.

Expectativa frente a posibles

nuevos aumentos

Werlen señaló que, por ahora, no se vislumbran nuevos aumentos inmediatos. “Esta semana considero que no se van a registrar aumentos, la semana próxima tampoco lo veo viable”, sostuvo, aunque advirtió que la situación podría cambiar. “Es probable que, si va a haber algún ajuste, aparezca en la primera semana del mes próximo. Ahí sí podríamos ver reflejado un reacomodamiento de precios vinculado a los diferentes tipos de dólar”.

El dirigente de la Capymef explicó que el mercado se encuentra en una etapa de transición, marcada por la incertidumbre económica, las variaciones en el tipo de cambio y la caída del poder adquisitivo. A pesar de que el levantamiento del cepo aún no se tradujo en nuevas listas de precios en todos los sectores, la expectativa de nuevos aumentos está latente.

Un cambio en el consumo:

menos compras y más frecuencia

Uno de los datos más preocupantes señalados por Werlen es la modificación en el patrón de consumo de los ciudadanos, que refleja con claridad el deterioro del ingreso familiar. “Estamos viendo que el consumidor ya no tiene más dinero en su poder. El día a día nos encontramos con los mismos clientes, pero ahora en lugar de comprar una vez a la semana o cada 15 días, lo hacen de forma diaria y en menor cantidad. Eso nos da la pauta de que los sueldos no alcanzan”, expresó.

Este cambio de hábitos no solo evidencia la pérdida del poder adquisitivo, sino también una nueva forma de administrar los escasos recursos disponibles. “La gente compra lo justo y necesario, porque no sabe si va a poder afrontar un gasto mayor o si los precios van a seguir subiendo en los próximos días”, explicó.

Los servicios públicos,

otra presión sobre los

ingresos

Werlen también hizo hincapié en el peso que tienen las tarifas de servicios públicos en el presupuesto de los hogares. “Los servicios forman parte de una pata muy importante del sueldo. Con los aumentos registrados en luz, agua y otros servicios, una parte significativa del ingreso queda absorbida rápidamente, dejando poco margen para otros gastos esenciales como alimentos, medicamentos o transporte”, agregó.

En este escenario, las pequeñas y medianas empresas también se ven afectadas. Con menor poder de compra por parte de los consumidores y costos que siguen en alza, muchas pymes enfrentan dificultades para sostener su actividad. La falta de previsibilidad, tanto en lo económico como en lo fiscal, también dificulta la planificación a mediano plazo.

Para Werlen, la economía atraviesa una etapa crítica, en la que se combinan varios factores: una inflación persistente, una población con ingresos deteriorados, cambios en la política cambiaria y una estructura de costos presionada. “Estamos en una transición que aún no termina de estabilizarse, y en la que cada actor económico —desde productores hasta consumidores— intenta adaptarse como puede”.

Mientras tanto, desde la Capymef siguen de cerca la evolución de los precios y el comportamiento del consumo en la región, atentos a lo que ocurra en el plano nacional y su posible repercusión en las economías locales.