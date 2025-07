Desde Corrientes, Karina Milei pidió «involucrarse en política;desde afuera sólo se puede criticar»

La presidente de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldó hoy a su candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En un mes, la provincia elegirá sus nuevas autoridades.

“Es un orgullo que los argentinos nos demos cuenta de que hay que luchar por nuestra libertad: no es gratis y no viene sola. Hay que cuidarla. El 31 (de agosto) hay que ir a votar y ser conscientes de lo importante que es votar. Mucha fuerza y a ganar”, arengó este domingo “El Jefe”, como la llama el Presidente Javier Milei.

Más de 700 personas reunidas en el Centro de Convenciones de Corrientes Capital respondieron con aplausos y vítores el desafío que planteó Karina Milei. En el horizonte, está la votación para elegir gobernador, intendentes y la legislatura provincial.

El más emocionado con las palabras era Almirón. El actual diputado nacional es la principal apuesta del espacio. Las chances de un buen resultado, incluso de pelear la gobernación en la primera vuelta o en la segunda, es real. Si ningún candidato obtiene el 45% de los votos o 40% y 10 puntos de ventaja sobre el segundo, las dos fórmulas más votadas irán a balotaje el 21 de septiembre.

Antes, había planteado: “Hay que involucrarse y hay que meterse en política. Desde afuera sólo se puede criticar. Nosotros vamos por todo el país y la gente se involucra en el proyecto de Libertad”, destacó Karina Milei.

Menem, que arribó junto a ella durante la mañana, habló en su carácter de vice de LLA a nivel nacional. Y aprovechó para destacar uno de los puntales de las últimas políticas implementadas por la administración Milei: la rebaja de retenciones.

“El Presidente dio cumplimiento una vez más a sus promesas. Milei le está sacando poder a la política y se lo da a la gente que labura. Son casi 1.500 millones de dólares en baja de retenciones. Fue un gran anuncio y tiene algo muy importante para la Argentina: la reducción de impuestos es permanente”, remarcó durante su alocución.

Almirón, en tanto, puntualizó: “En estas dos semanas que recorrimos la provincia, nunca estuve tan convencido de que hay que competir. Agradezco la ayuda de muchos correntinos que forman parte de esta lista”.

El escenario favorable a la competitividad de LLA en Corrientes está cimentado en factores internos, como la alta imagen del mandatario nacional, y externos. Entre estos últimos, los más importantes son la fragmentación del oficialismo que gobierna la provincia desde principios de siglo y que el PJ no pudo evitar desgajamientos en el proceso de normalización que completó a comienzo de año.

“Tenemos una provincia empobrecida que le paga más a un puntero político que a un maestro o a un médico”, disparó el legislador nacional. “Aprendimos de Javier Milei a ser buenos administradores. No puede haber tantos gastos superfluos en la provincia”, agregó el candidato a gobernador. La fórmula libertaria se completa con Evelyn Karsten como postulante a vice.

Días atrás, Almirón había puntualizado en declaraciones a este medio que pretendían “avanzar en la libertad económica y la desregulación del Estado. Queremos aplicar en Corrientes el modelo de reducción de presión impositiva y administrativa, transformando a la provincia en un ejemplo de “provincia liberal libertaria”. Proponemos un gobierno austero y eficiente. Terminar con los privilegios y las prebendas.