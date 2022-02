Desde CRA Formosa solicitan que beneficios de la Emergencia Agropecuaria lleguen urgente

Compartir

El delegado de Confederaciones Rurales Argentinas, Roberto Consolani manifestó su preocupación por la falta de agilidad en los trámites para que los productores afectados por la sequía y los incendios en la provincia obtengan los beneficios de la Emergencia Agropecuaria. «Lo importante de todo esto es que la emergencia salió y seguramente ya está la homologación de por medio», expresó al Grupo de Medios TVO.

La entidad solicita que los beneficios de la declaración de la emergencia lleguen de «forma urgente» a la provincia de Formosa.

Tras la afectación de alrededor de 350.000 hectáreas productivas en la provincia, finalmente se dio lugar a la Emergencia Agropecuaria por las sequías e incendios que afectan a la región. «Esto significa que el sector ganadero ha sufrido pérdidas muy importantes desde el punto de vista de su estado de nutrición y todo lo que signifique su productividad hacia futuro y seguramente una serie de circunstancias que la provincia ha evaluado a través de los diferentes referentes que tiene a nivel provincial; lo importante de todo esto es que la emergencia salió y seguramente ya está la homologación de por medio», explicó Consolani.

El productor recalcó que tras la aprobación de dicha emergencia, «no hay que demorarse es en que los beneficios lleguen urgentemente a Formosa y que por sobre todas las cosas la tramitación de lo que tiene que hacer cada productor, en cuanto a la solicitud de la emergencia, sea un breve y rápido y no lo que teníamos habitualmente en donde te pedían hasta el título del campo, una serie de requisitos».

Estos trámites burocráticos para acceder a los beneficios que otorga la emergencia genera desgano en los productores que vieron perder su trabajo de meses. Al respecto, Consolani señaló, «en las emergencias pasadas se ha hecho exactamente el mismo procedimiento y lamentablemente no se han podido obtener los beneficios que hubiéramos querido, así que en ese aspecto me parece que la provincia debería ser muy ágil».

Por ello consideró que «analizando a cada productor y viendo el daño generado por todo este problema, todo el dinero que viene podría ser utilizado para cumplir con Rentas y evitar que el productor tenga que pagar la deuda que tiene con ese organismo. Existiría una condonación y a su vez sería bien utilizado si llegan a venir fondos en efectivo para cumplir con ese aspecto; creo que esa podría ser una visión superadora y algo muy productivo para el productor agropecuario sobre algo que hoy está realmente mal», opinó.

