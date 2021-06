Desde Crucero del Sur advierten que la situación del transporte “se tornó inviable”

Compartir

El gerente de la empresa Crucero del Sur, César Aguirre, trazó un complejo escenario para el transporte urbano de pasajeros en Formosa. “Desde que empezamos no pudimos hacer pie”, dijo sobre las inversiones de Crucero del Norte para meterse en el servicio en la Capital Formoseña.

“Pasan los días y no hay novedades, cada vez estamos peor, muy complicados”, comenzó diciendo Aguirre.

En ese sentido, expuso que “desde hace un año venimos planteando que el negocio no es viable y ya no nos podemos sostener, no estamos aptos para brindar un servicio, porque ya no tenemos margen”.

“Es una odisea trabajar de esta forma, los repuestos son importados, apenas juntamos dinero para cubrir la estructura de costos, sueldos porque o sino el Sindicato nos realiza un paro y la estábamos peleando pero ahora ya no tenemos herramientas, esta situación va a perjudicar a la sociedad”, aseveró

“Con esta estructura de subsidios el pasaje debería estar $70 y sin subsidios $160”, preciso el representante de la empresa sobre el costo que deben pagar los pasajeros.

A su vez indicó que para paliar la situación “estamos solicitando a la Municipalidad un paquete de medidas”.

“Esto se torna inviable cuando el servicio no puede ser regular, el servicio tiene bajas en mantenimiento. La empresa está pasando un mal momento porque no sabemos cómo salir de la situación, se realizó una inversión muy grande y ahora el negocio no se puede sustentar, tampoco están funcionado los colectivos de larga distancia, estamos muy complicados”, concluyó Aguirre.

