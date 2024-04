Desde Desarrollo Humano instan a embarazadas y puérperas a vacunarse contra la gripe

Para ambos grupos, la vacuna ya se encuentra disponible en todos los centros de salud, hospitales y vacunatorios de la provincia, en la Capital y en el interior.

En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2024 que se puso en marcha en la provincia de Formosa el pasado 21 de marzo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se alentó a las embarazadas y a las puérperas a concurrir a colocarse la dosis anual correspondiente, teniendo en cuenta que integran los grupos considerados de riesgo frente a la gripe.

En tal sentido, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, Julio Arroyo, recordó que, actualmente, la vacuna antigripal está disponible para “el personal de salud en actividad; las niñas y niños, desde los seis meses de vida hasta los dos años de edad; los adultos mayores que viven en hogares y residencias especiales para este grupo; más las embarazadas y puérperas”.

Explicó, sobre eso, que las gestantes “pueden aplicarse la vacuna antigripal en cualquiera de los trimestres del embarazo” y que la dosis “debe repetirse en cada embarazo” para protegerse ella y al mismo tiempo “para brindar anticuerpos contra la gripe a su bebé, ya que en los primeros meses de vida no puede recibir esta vacuna y recién puedo hacerlo desde los seis meses”.

Seguidamente, alentó a que se acerquen al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio “porque la vacuna ya se encuentra disponible para las embarazadas y es muy importante que puedan aplicarse, para crear la inmunidad suficiente, antes que lleguen los días más frescos y fríos que es cuando la gripe tiene mayor circulación”.

Y aclaró que, al igual que en todos los grupos de riesgo “esta vacuna no previene que la persona contraiga la gripe causada por el virus influenza, pero sí tiene la capacidad de evitar y disminuir las complicaciones que puede acarrear, como también las internaciones y sobre todo los fallecimientos”.

En la misma línea, Arroyo reiteró que las embarazadas “deben tener al día los refuerzos de la vacuna COVID-19 que, también, puede aplicarse en cualquier momento del embarazo. Más una dosis de la vacuna Triple Bacteriana Acelular que debe aplicarse a partir de la semana 20 de gestación y una dosis de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio que debe recibir entre las semanas 32 y 36”.

Acerca de las puérperas, señaló que deben aplicarse la antigripal “en el lapso de los 10 días posteriores de haber dado a luz, siempre y cuando no se hayan vacunado durante el periodo del embarazo”.

Otros grupos

Para finalizar, el funcionario mencionó que aún falta incorporar a la vacunación antigripal 2024 algunos de los grupos considerados de riesgo para esta inmunización, como los adultos mayores de 65 años en adelante que no están viviendo en residencias especiales y las personas que tengan entre dos y 64 años que tengan factores de riesgo como enfermedades crónicas e inmunosuprimidas, entre otras.

“Como venimos comunicando desde que se inició la campaña, en el mes de marzo, los grupos que todavía faltan se irán incorporando a medida que vayan llegando partidas de más dosis a la provincia”, remarcó.