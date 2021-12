Desde el 10 de diciembre aumentan 15% los pasajes a destinos nacionales

Compartir

Las boleterías de la ETOF (Estación Terminal de Ómnibus de Formosa) informaron que a partir del 10 de diciembre todos los viajes a destinos nacionales tendrán un incremento del 15%. Esto se debe a que entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario acordado por la cámara empresarial que nuclea a las distintas prestadoras de servicio de transporte de media y larga distancia y el gobierno nacional.

En ese sentido, Javier, de una boletería del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que todas las empresas aplicarán las subas, aunque manifestó que todavía siguen trabajando con promociones, descuentos y facilidad de pago en cuotas sin intereses.

“Contamos con promociones para los clientes que por ejemplo quieren comprar pasajes ida y vuelta, ahora la gente empieza a usar mucho las tarjetas de crédito, aprovechando las promociones en cuotas dependiendo de la tarjeta de crédito de los bancos hay promociones sin interés, la gente trata un poco de guardar el efectivo para gastar en las vacaciones, está bueno, la gente aprovecha para poder disfrutar buscando los descuentos y las ofertas”, destacó el empleado.

Detalló además que la suba del 15% “es en la tarifa plana del precio del pasaje, a eso se le aplican los diferentes descuentos de jubilados y estudiantes”.

Contó en ese sentido que los destinos más elegidos son Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba que posee turismo muy requerido como Villa Carlos Paz. “Para febrero vamos a sumar un servicio a Mar del Plata, estos lugares turísticos empiezan a mover mucha gente”, expresó.

Si bien indicó que diciembre, enero y febrero no hay clases y por lo tanto los estudiantes no están activos, de todas formas buscan la manera de tener los descuentos para eso sector con el fin de darles la posibilidad de que puedan viajar. “Se trata de poder mantener los pasajeros porque todo el año estuvimos con poca demanda de pasajes, hay que tener en cuenta eso, de mantener los pasajes, de seguir brindándoles buen servicio a la gente que siempre viaja”, expresó.

Para finalizar habló sobre si en lo que resta de diciembre se informarán más subas de precios. “En la reunión que se hizo en Buenos Aires esto es lo que se ha constatado, no sabría si va a haber aumento después del 16, esperemos que no así la gente puede viajar y de paso promovemos el turismo dentro del país”.

