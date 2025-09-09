Desde el 16 de septiembre se empezará a capacitar con la BUP a las autoridades de mesa

Luego de que quedara oficializada la Boleta Única Papel (BUP) y la última prueba de impresión autorizada, revisada, controlada y firmada por todos los partidos políticos y agrupaciones que participarán en las elecciones del 26 de octubre, el juez federal de Formosa con competencia electoral, el doctor Pablo Morán, fue consultado sobre las capacitaciones de la BUP.

En ese sentido,señaló que desde el próximo 16 de septiembre se comenzará a realizar esto en los Salones de Usos Múltiples (SUM) de las escuelas de la provincia de Formosa.

Esto se hará, confirmó Morán, “por toda la ciudad capital, no solo en el centro, sino también visitando los barrios; y después por todo el interior de la provincia a lo largo de Ruta Nacional N° 81, 86 y también en la zona de El Colorado”.

Es decir que se recorrerá “las principales ciudades y pueblos, y donde se reunirá a las directoras y los directores de los diferentes establecimientos educativos, quienes serán los delegados judiciales”.