Desde el 3 de noviembre se actualiza el valor del boleto del transporte público de pasajeros

La Municipalidad de Formosa, a través de su Dirección de Transporte, informó que a partir del 3 de noviembre entrará en vigencia una nueva tarifa para el boleto del transporte público de pasajeros en la ciudad. La medida responde a los aumentos sostenidos en los costos operativos que se registraron en los últimos meses y que impactan directamente en la prestación del servicio urbano.

Según detallaron desde el área comunal, la actualización se realizó conforme a la fórmula polinómica utilizada en numerosas ciudades del país para determinar el valor técnico del pasaje.

Este método contempla diversos componentes, entre ellos el precio del combustible, el mantenimiento de las unidades, los repuestos y otros insumos indispensables para garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con el cálculo técnico, el valor del boleto debería ubicarse en $1530,36. Sin embargo, el municipio resolvió fijarlo en $1450, con el objetivo de atenuar el impacto económico en los usuarios y mantener un equilibrio entre la sustentabilidad del sistema y el poder adquisitivo de los vecinos.

Desde la Dirección de Transporte destacaron que esta decisión busca preservar la operatividad del servicio urbano de pasajeros “Fermoza, Tu Ciudad en Movimiento”, que cumple un rol esencial en la movilidad diaria de miles de formoseños. “Los incrementos registrados en cada uno de los rubros que componen la fórmula hacen necesaria esta adecuación tarifaria para poder sostener un servicio seguro, eficiente y en funcionamiento”, expresaron fuentes oficiales.

Finalmente, el municipio remarcó que continuará monitoreando la evolución de los costos del sector y que las decisiones futuras se tomarán siempre priorizando el bienestar de los usuarios y la estabilidad del sistema de transporte público de la ciudad