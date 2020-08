Desde el Banco Nación advierten que gestores entregan turnos falsificados

Compartir

Desde el Banco Nación de Formosa detectaron que dos personas se presentaron al anexo ubicado en la calle Fontana 635 con turnos falsificados por gestores que cobran para entregarlos. Ante esta situación desde la entidad advirtieron que los turnos deben ser entregados de manera oficial para evitar estafas y que se pueden sacar desde la página del banco y es totalmente gratuito.

En este marco Araceli Duré, la encargada del Anexo Operativo del Banco Nación (Fontana 635) en dialogó con el Grupo de Medios TVO explicó que los turnos se obtienen a través del sitio web del banco de manera gratuita y solamente para la sucursal de la avenida 25 de Mayo. “Nos estamos manejando exclusivamente con los turnos, que se pueden acceder en la página del Banco, www.bna.con.ar. Una vez que accedan hay dos ítems uno dice que los jubilados y pensionados no deben sacar turnos, pero es exclusivo para los que no poseen tarjeta de débito o por algún motivo hayan extraviado. Pueden pasar a cobrar sus haberes el día de cronograma de pago que informa la Anses según su terminación del documento pero ese mismo día a su vez se les hace solicitar la tarjeta porque tienen que poseer. Una vez que se hace la solicitud pasan a cobrar por ventanilla sus haberes del mes”, dijo.

Asimismo señaló con esta medida que se tomó por la pandemia ayudó a que no se formen largas filas en la sucursal como sucedía todos los meses. “Esta modalidad se realiza para que los mayores no vengan en esta situaciones y puedan manejarse a través de los cajeros automáticos. Igualmente todavía hay gente que es reacia a utilizar las tarjetas pero deben comprender que es lo mejor para ellos. Porque hay muchas operaciones que la pueden hacer desde un celular o sacar en la página sacar turnos para atención en la página del banco”.

En este sentido dio a conocer que están entregando turnos falsos. “Cuando uno ingresa a la página del banco para seleccionar la sucursal Formosa, no sale el anexo Fontana, solo sale la sucursal de la avenida 25 de Mayo, entonces si reciben alguna constancia de turno que algunas persona le está dando y dice anexo Fontana no es válida y además no deben pagar porque los turnos son gratuitos. Cualquier persona desde su celular con acceso a internet puede obtener”, contó.

“Estos turnos trucho se detectaron para retirar tarjeta de débito. Se verificaron dos casos esta semana y ahora se está investigando porque los turnos son gratuititos y se selecciona la sucursal Formosa avenida 25 de Mayo pero se presentan en la Fontana”, expuso.

A su vez aseguró que con la entrega de turnos mermó a la cantidad de gente en la sucursal. “Es mucha la diferencia, estos últimos días había gente pero era porque teníamos un cronograma de entrega de tarjetas que se había coordinado con el Ministerio de Trabajo, pero la mayoría ya está utilizando su tarjeta de débito que es lo que se trata de lograr”.

Indicó que son casi 30 mil beneficiarios de la Anses que se resección en el anexo.

Por último informó que la atención es normal para todo el público, “estamos haciendo de 7 a 11.45 horas, hay personas que pasan a cobrar porque no tienen su tarjeta, y se le solicita la misma para que el próximo mes cuando tengan que volver a cobrar puedan retirarla y el resto de los tramites se realizan todo con turnos, porque debido a la pandemia tenemos personal y atención reducida”.