Desde el bloque “Floro Bogado” piden adherirse a la “Ley Silvio” para proteger al personal de salud

En este contexto de emergencia sanitaria provincial, desde el bloque “Floro Eleuterio Bogado”, la diputada provincial, Patricia Arguello como integrante de la Comisión de Salud abordó la presentación del proyecto de adhesión a la ley Nacional Nº 27.548 “Ley Silvio” que establece el programa de protección al personal de salud ante la pandemia del Covid-19 , instando al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia a formar parte del programa, con el objetivo de proteger y preservar la vida y la salud del personal del sistema sanitario provincial, de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria, cuyo alcance, condiciones e implementación deberán ser establecidos por vía reglamentaria.

Esta Ley tiene un significado muy profundo para los trabajadores de la salud, conocida como Ley Silvio en homenaje al enfermero Silvio Cufre el primer agente de salud del país que murió en el marco de la lucha contra el Covid-19.

“En Formosa se debe garantizar la obligatoriedad de los protocolos, capacitaciones constantes de todo el personal sanitario, seguimiento sistemático de cada trabajador, cantidad de horas que presta de guardias, escalafones de edades de quienes deben estar al frente en la lucha diaria, días de descanso, itinerarios de relevos”, aseguró Arguello.

Y añadió que “en un sistema sanitario colapsado y desbordado, hoy con el ingreso de los más de 8.000 mil varados que tras meses de agonía y situaciones inhumanas han podido ingresar. Esta crítica situación dilatada durante 8 meses refleja que nunca estuvimos preparados para una emergencia sanitaria y tampoco se preparó la provincia para cumplir realmente con un ingreso ordenado y administrado como dicen nuestras autoridades”.

“Desde nuestra labor como legisladores del bloque Floro Eleuterio Bogado, sostenemos que la provincia debe adherirse a esta “Ley Nacional Silvio” que tiene como objetivo principal el resguardar y proteger a todo el personal de salud, desde cada enfermero, camillero, administrativo, ambulanciero, médicos en general, técnicos, personal de maestranza de todas las salas de primeros auxilios de cada barrio, municipio, pueblo o localidad y de los hospitales y centros de salud públicos y privados”, sostuvo.

“Toda familia que tiene en su hogar a un profesional de la salud saben lo sacrificado de sus largos días laborales con más de 30 horas de guardias de corrido para poder cobrar solo 18 horas de las trabajadas y a eso sumar las guardias que figuran en negro con un pago de 132 pesos la hora, con la realidad laboral diaria desbordada que tenemos en nuestros hospitales públicos”.

La Diputada provincial, aseguró que “tenemos la responsabilidad de tomar medidas de protección de la vida y la salud de todos los trabajadores que en su día a día deben lidiar con todo tipo de necesidades, desde la falta de insumos esenciales y de bioseguridad, sin equipamientos médicos y con profesionales sobrecargados, exigidos, estresados, agotados y desprotegidos, con un Ministerio de Desarrollo Humano que los tiene a la deriva, con un Ministro de Salud apartado de su cargo, mientras siguen pasando los años y el personal sanitario sin tener una recategorización salarial, ni reconocimiento del grado de complejidad de atención de cada Hospital”.

“Nuestras autoridades deben aceptar y hacerse cargo de esta difícil situación por la cual atraviesan todo el personal de salud, con una carrera sanitaria congelada, profesionales con más de 35 años de servicios que deben estar hoy en la primera línea de lucha en esta pandemia, arriesgando sus vidas y la de sus familias”.

Indicó que “considerar esta lucha de los derechos de todo el personal sanitario hoy, exigir que se declare a el personal de salud dentro del rango de insalubridad para que puedan contar con todos los beneficios laborales ya que cada uno de ellos son nuestros profesionales de la salud que sacrifican sus vidas, hoy más que nunca en esta pandemia padecen el abandono y necesitan mejorar su pésima condición de precariedad laboral que padecen hace años”.

“También el sector de la salud pública debe ser descentralizado, para que puedan ser ocupados los cargos jerárquicos por concurso y no por compartir afinidad de ideología política o ser militante y asistir a una marcha. Esta es la realidad que golpea a todos los profesionales de la salud que si desean trabajar tienen que aceptar ser contratados como monotributistas en el hospital de mayor jerarquía de complejidad de la provincia”.

Arguello, aseveró que “como ciudadanos debemos aunar nuestras fuerzas y la responsabilidad del cuidado y la prevención en este crítico contexto sanitario y es obligación del Gobierno provincial atender y garantizar el derecho a la salud y la vida de todo el personal sanitario y no sumar voluntarios, si no capacitar y preparar a todos los profesionales del sistema y a todas las personas especializadas y preparadas que no tienen hoy una fuente laboral”.

“Necesitamos resguardar nuestra Salud Publica y por cada personal de la Salud Formosa debe adherirse a esta Ley Nacional”, cerró la legisladora.

