Desde el lunes el Centro Cívico de Circuito 5 abrirá solo para realizar renovación de licencia de conducir

Compartir

Linkedin Print

Cristian Alegre, Juez de Faltas que cumple funciones en el Centro Cívico Municipal de Circuito Cinco ubicado en el barrio Eva Perón, contó que el lunes reabrirán sus puertas luego de que se empezaran a flexibilizar ciertas actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Si bien el lugar empezará a funcionar de a poco, será con mínimo personal y con muy poca asistencia de personas, entre 10 y 15 que atenderán por día por orden de llegada para realizar únicamente la renovación de la licencia de conducir.

«El lunes estaremos arrancando con la atención en el área de tránsito para la renovación de la licencia de conducir que está parada desde que empezó el aislamiento obligatorio, por eso se tuvieron que suspender los trámites relativos a la licencia, es por ello que después de trabajar y ver la posibilidad de ir implementado esto, se llegó a la conclusión de que desde el lunes se podrán realizar solamente renovaciones de la licencia», aclaró Alegre.

«Se atenderá por orden de llegada, se darán varios números, estamos analizando si entre 10 a 15 personas para este tipo de trámites por lo cual deberán acercarse a las oficinas del centro cívico para poder realizar dicha renovación», acotó.

Asimismo explicó qué pasará con aquellos que tienen la licencia vencida porque caducó durante la cuarentena, «en principio esto es dinámico, minuto a minuto va cambiando, los vencimientos de las licencias que operaban el 15 de febrero se fueron postergando producto de la extensión de la cuarentena y con las licencias ya vencidas se prorrogó su vencimiento por lo cual a partir del lunes esas personas que entran en ese grupo podrán acercarse a realizar la renovación, me refiero a los que operaron desde la fecha en que inició la cuarentena».

También aclaró que «por ahora y es importante aclarar eso porque ya hemos tenido varias consultas al respecto, solo atenderemos renovación, todo esto producto del aislamiento donde debemos respetar la distancia y demás, por eso solamente se va a realizar renovación».

Respecto a qué otras cuestiones se irán activando progresivamente, explicó que «el centro cívico hace ya 3 semanas que está trabajando con atención reducida y una guardia mínima, hace 10 días más o menos se habilitó una caja en la Dirección de Tesorería, una boca de pago producto de consultas de la gente que no estaba habituada a usar los canales electrónicos de pago para la tasas municipales y los impuestos, es por eso que se habilitó una caja en el área de Tesorería y Agencia de Recaudación conjuntamente con el Juzgado de Faltas estamos trabajando con una guardia mínima reducida para ese tipo de cuestiones».

Señaló además que están trabajando en el área para hacer habilitaciones comerciales o renovaciones. «En principio estamos trabajando en un proyecto que estaríamos elaborando para las próximas semanas en lo que tenga que ver con el área de control comercial para los comerciantes que quieran habilitar su comercio, los que cuentan con habilitación que venció durante la cuarentena o cuando inició, se le renueva la habilitación por 3 meses, los comercios que no tienen, es ese el servicio que se va a implementar acá en principio la semana que viene, estamos ultimando los detalles para poder brindar esos servicios producto de la cantidad de consultas que tenemos al respecto para poder flexibilizar el trámite a los comerciantes y que puedan realizarlos en Circuito Cinco teniendo en cuenta que la mayoría de los comercios de acá funcionaban antes de la cuarentena sin la habilitación comercial que era un reclamo de los vecinos y gracias al trabajo mancomunado de las distintas áreas del municipio vamos a poder llevar a cabo este servicio», finalizó.