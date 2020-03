Desde el martes, «madres sin techos» cortan la RN 11 para reclamar por terrenos abandonados en Lote 33

Compartir

Desde el martes a la tarde un grupo de madres con sus niños se encuentra cortando la ruta nacional 11 -a la altura del barrio Namqom- para reclamar la entrega de terrenos que estarían «abandonados» en el barrio Lote 33. La modalidad de la protesta es bloquear el paso por el lapso de seis horas y luego dejar circular por 30 minutos.

Tatiana Mendoza, vocera de los manifestantes, dijo al Grupo de Medios TVO que «el pedido es que cedan a las madres sin techos los terrenos abandonados en Lote 33. Ya tuvimos audiencia con Pablo Sosa, con el presidente del ICA y con un abogado que trabaja en Tierras; esperamos los 15 días que nos dijeron, pero no hay respuesta positiva al pedido».

«Primero nos dijeron que nos iban a ayudar y que esperemos porque iban a ceder los terrenos para las madres, pero ya pasaron los días que nos pidieron y no hay novedades al respecto», añadió.

«No nos dieron otra opción más que salir a cortar la ruta, porque es la única manera en que somos escuchados; cuando nosotros pedimos por las vías administrativas con notas y demás no nos hacen caso, lamentablemente por eso tenemos que salir a cortar. En Lote 33 hay terrenos fiscales que están abandonados desde hace 10 años. Todas son madres de niños pequeños y no tienen a dónde vivir», continuó diciendo.

Mendoza sostuvo que se van a quedar en el lugar por tiempo indeterminado hasta que obtengan respuestas favorables, además clarificó que «mientras dura la medida de fuerza nosotros dejamos pasar a las ambulancias, personas enfermas y a los maestros».

En el lugar se encuentra personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Formosa. El camino alternativo está habilitado, pero solo para tránsito liviano.