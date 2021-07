Desde el MID aclaran que su único precandidato a diputado nacional es el Dr. Carbajal y se diferenciaron de Luis Bigatti

Compartir

A través de un comunicado de prensa, la conducción del Movimiento de Integración y Desarrollo –MID- distrito Formosa aclaró a sus afiliados, simpatizantes, amigos y al pueblo formoseño en su conjunto que “el contador Luis Ángel Bigatti, afiliado al desarrollismo, no representa al partido en su decisión de acompañar a la Dra. Gabriela Neme en la lista de pre candidatos a diputados nacionales para estas elecciones, por cuanto la Dra. Neme responde objetivamente en la provincia al gildismo y en el orden nacional, a los intereses populistas del régimen gobernante que está hambreando al pueblo argentino con una política generadora de pobreza y miseria para todos los sectores y clases sociales que componen el país. Por lo que el MID supone que el contador Bigatti tomó esa responsabilidad a título oportunista y personal”.

Seguidamente se dejó en claro que “el MID en Formosa conforma un frente ‘Junto por Formosa Libre’ con los partidos de verdadera oposición, y en el orden nacional el desarrollismo está totalmente en contra de la política kirchnerista y sus variantes (Sergio Massa, Florencio Randazzo, etc), responsables de la consolidación del sub desarrollo imperante en el país”.

“Nuestro único pre candidato a Diputado Nacional, resultante del debate interno de nuestro partido y el consenso de todos los partidos del frente para que represente al pueblo formoseño, es el Dr. Fernando Carbajal”, finaliza diciendo el comunicado.

