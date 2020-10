Desde el miércoles podrían volver a funcionar los servicios de transporte provincial

Compartir

El Director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, anticipó que el miércoles ya podrían volver a funcionar los primeros viajes de los servicios de ómnibus y los minibuses puerta a puerta dentro de la provincia. “Estamos finalizando los protocolos y el funcionamiento de la plataforma para una lista de pasajeros online”, afirmó Córdoba.

“Sabíamos que iba a ser una de las últimas actividades en reactivarse, de acuerdo al estatus sanitario correspondiente, en los corredores de centro a oeste se podrá transitar sin inconvenientes salvo Clorinda y General Belgrano que no contarían con transporte, porque el bloqueo sanitario hoy no lo permite”, dijo.

“Puerto Tirol cubre el corredor de la ruta N°81, por ruta provincial N°11 hasta cañada 12, donde se empalma con la ruta provincial N°2 hasta la ruta N°86, Va a estar cubierto Laguna Blanca, con las localidades intermedias como Pastoril y Riacho, hasta Laguna Naick Neck”, señaló; y aclaró que están trabajando en la ruta de la empresa Godoy, que solía llegar a Belgrano.

“Estamos trabajando para que las empresas puedan salir a brindar el servicio en base al protocolo, y que las personas se puedan trasladar de un lugar a otro”, dijo.

A su vez, resaltó que dentro del protocolo lo más importante es el registro de pasajeros, “este lo van hacer en forma online los choferes o la empresa previo a cada viaje y durante el viaje. Esta plataforma digital busca saber dónde subió el pasajero, dónde descendió, con quien compartió, en qué lugar del unidad se encontraba ubicada la persona, que en caso de ser un caso sospechosos positivo se puedan dar con todas las personas que compartieron durante el viaje y poder proceder al aislamiento de forma inmediata”.

Indicó que todavía no va haber aumento en el pasaje. “Seguramente esto se va a estar efectuando, pero tenemos que cumplir con un convenio que tenemos a nivel nacional, que establece la no modificación de los cuadros tarifarios”, al mismo tiempo que aclaró que los servicios puerta a puerta minibuses, es previa a las contrataciones, es decir que “las tarifas la acuerdan entre el usuario y el prestador previo a la salida. Pero la misma no puede cobrar una tarifa igual o menor establecida por los servicios regulares porque se caería en una competencia desleal con lo que acarraría estar vendiendo por debajo del piso del techo que tiene para operar”.

Dicho documento establece, entre otros puntos, las capacidades de cada unidad de transporte, que, en lo que respecta a los ómnibus provinciales, permite una capacidad máxima de 37 pasajeros, dependiendo de la ubicación.

“Si hay alguna persona necesita viajar con un acompañante por cuestiones de salud, se va a contemplar respetando el distanciamiento social dentro de las unidades y con alcohol en gel en mano”, aclaró Córdoba.

También se contempla el uso de los baños, estipulado por recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que fue aplicado a través del protocolo que dispuso la CNRT, que implica la desinfección de los mismos, por parte de cada usuario, al ingreso y egreso de los mismos.