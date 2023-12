Desde el ministerio de la producción indicaron que se encuentra habilitada la pesca en el río Bermejo

El director de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia, el licenciado Franco Del Rosso, afirmó que desde el pasado jueves 14 de diciembre se encuentra habilitada la pesca en el Río Bermejo.

En ese sentido, repasó que “venimos de un 2023 de mucha sequía con niveles hídricos muy bajos en los ríos Paraguay y Bermejo”, llegando en el mes de octubre “a un punto crítico debido a los niveles bajos, por lo que tuvimos que disponer de una medida extraordinaria: una veda total”.

Explicó que esto significó “prohibir de manera absoluta la práctica de la pesca en todas sus modalidades, porque no estaban dadas las condiciones ambientales para que se pueda proteger el recurso ictícola”.

“Fue una medida precautoria y necesaria para conservar los peces del río”, insistió Del Rosso.

Actualmente, “los niveles del río Bermejo han mejorado y alcanzado sus índices normales, ya que las precipitaciones han sido importantes”, indicó y explicó que esto ayudó a que “se den las condiciones para que se levante la veda total y absoluta, habilitando nuevamente la pesca”.

“Esto no quiere decir que se pueda realizar cualquier acción en el río, sino que es una actividad regulada, ya que los pescadores deben tener la licencia habilitante según la categoría que le corresponda”, agregó.

Y recordó que la veda es una de las estrategias de cuidado del río, pero no es la única que existe, ya que los pescadores deben cumplir las pautas que dicta la norma, como respetar el cupo y las tallas, es decir, no se puede pescar peces de cualquier tamaño y la cantidad que uno desee.

“Todo esto es para asegurar que el recurso sea sostenible en el tiempo”, aseguró.

Debido a que “la pesca puede ser recreativa, comercial y de subsistencia, su conservación debe ser asegurada por el Estado, con la responsabilidad de cada uno de los que ejerce esta actividad, respetando las normas y el Gobierno fiscalizándolo”, expresó Del Rosso.

Río Paraguay

También, comentó a esta Agencia que “con respecto del río Paraguay tenemos una estrategia conjunta con las provincias de Chaco y Corrientes que se llama veda extendida, que es una metodología nueva que se aplica a todo lo que es la parte argentina el río”.

Añadió que consiste en “que la veda se traslada a días por semana, es decir no se puede pescar todos los días, solo los especificados y esto ayuda a las especies más emblemáticas y a toda la fauna del río”.

“Es un proceso experimental que se está llevando a cabo de manera exitosa en las tres provincias”, cerró.