Desde el Movimiento Formoseño de Danza llaman a trabajadores del arte a “luchar” y avanzar en unidad

El Movimiento Formoseño de Danza (MFD), expresó a través de una carta abierta a los trabajadores del arte, el malestar que atraviesan y la poca ayuda que brinda el estado provincial ante el difícil escenario que vienen padeciendo desde hace meses, con las puertas cerradas de sus locales y la falta de salida laboral para el sector que obligó a muchos a migrar hacia otras provincias.

En ese sentido, expusieron que “la magnitud de la crisis económica, social y sanitaria que vive el país y el mundo no es ajena a los trabajadores del arte y la cultura, en especial al sector de la danza, donde la precarización laboral y la falta de políticas públicas no es nada novedoso, sino que se arrastra desde hace tiempo y se profundizó en este contexto de pandemia. Estamos inmersos en una crisis que no tiene precedente”.

“Desde que se dispuso el aislamiento obligatorio, los trabajadores del arte fuimos los primeros en cerrar nuestros lugares de trabajo, suspender presentaciones, funciones, y también fuimos los primeros en organizarnos para pedir asistencia del Estado, ya que tenemos muy en claro que sostener el confinamiento sin asistencia económica es imposible. Las ayudas económicas que se brindaron desde el Estado Nacional fueron insuficientes para paliar la situación tras casi 1 año y medio en los que solo pudimos trabajar 9 días, cuando en todo el país, y con un peor estatus epidemiológico, se regresó a la actividad y se demostró la eficacia de los protocolos, muchos trabajadores quedaron por fuera de esos subsidios como consecuencia de los requisitos planteados, muchos de ellos sin contemplar la realidad de las y los trabajadores culturales”, manifestaron.

“El Estado Provincial ha hecho oídos sordos a nuestras notas, presentaciones, propuestas, pedidos de audiencia y reclamos. De nuestra parte siempre estuvo abierta la puerta al diálogo, pero solo recibimos violencia en forma de silencio e invisibilidad; el más claro ejemplo fue el completo olvido del 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, evento celebrado en todo el mundo desde el año 1982. En todo el país se reivindicó a la Danza como Trabajo y Salud”, expusieron.

“Todas las provincias argentinas ofrecieron subsidios especiales a trabajadores de la cultura durante todos los períodos de aislamiento; sin embargo, en Formosa la única medida de emergencia sanitaria es el confinamiento, y la única política cultural es una credencial de descuentos, los cuales son otorgados nuevamente por empresas privadas, quienes no están viviendo una realidad muy alejada a la nuestra”, subrayaron.

“En este momento no hay perspectiva ni futuro para los trabajadores del arte y la cultura, la inexistencia de políticas públicas específicas para el sector, el silencio y la falta constante de respeto demuestran el lugar que ocupa la cultura dentro del tan mencionado “modelo formoseño”. La experiencia nos demuestra que el único camino que nos queda es la lucha, con la convicción intacta de que solo nuestra intervención directa y activa en solidaridad con nuestros pares podrá imponer una salida a esta crisis; sosteniendo que el Arte y la Cultura es un pilar fundamental para la sociedad y las futuras generaciones. Llamamos a todos los trabajadores del arte sacar las conclusiones necesarias para avanzar en unidad, por todas nuestras reivindicaciones”, finalizaron desde el MFD.

