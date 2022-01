Desde el Parque Nacional Río Pilcomayo trabajan para crear conciencia ambiental

Compartir

Linkedin Print

La intendenta del Parque Nacional Río Pilcomayo, Myrian Ayala, se refirió al incendio que sufrió días atrás esta área protegida, expresando con alivio que ahora “estamos respirando”, debido a que el fuego ya fue apagado.

Aclaró que en esta oportunidad se cerró uno de los centros operativos, que es el “Estero Poí”. “Durante siete días tuvimos el incendio, en donde trabajaron los brigadistas del Parque, que son los héroes silenciosos del combate contra los incendios”.

Seguidamente, explicó que el centro operativo “Laguna Blanca” el cual tiene su acceso por Laguna Naineck, continuó trabajando y calificó a éste como el lugar de la típica foto postal con la vista de los atardeceres únicos e irrepetibles que representa a la provincia de Formosa.

Además, con tristeza esbozó que “los incendios son claramente intencionales, pero lo que nosotros no podemos decir es que son realizados por tal o cuál persona”.

Especificó que el foco ígneo se generó el 7 de diciembre. “En ese momento tuvimos dos fuegos en forma simultánea (en la Laguna y en el otro extremo del Parque”. Acudió a nuestro llamado el Cuerpo de Bomberos compuesto por agentes de la Policía Local”, resaltó.

Debido a este contexto, expresó: “Aprovecho para contarles que, a través de las redes sociales, vamos a llevar adelante actividades de concientización dirigida a toda la comunidad, pero principalmente a niños y jóvenes sobre cuáles son las particularidades que caracterizan al Parque Río Pilcomayo, en cuanto a la biodiversidad que presenta y dos veces por semana, durante enero, febrero hasta antes del otoño, vamos a estar subiendo distintas curiosidades sobre las diferentes especies que existen en el Parque, en el Área Protegida”.

E indicó: “A partir de la semana que viene (lunes 24 de enero), los invitamos a visitar nuestro Facebook (@parquenacionalriopilcomayo ) e Instagram (parquenacionalriopilcomayo) para poder participar de estas actividades.

Fauna dañada

En referencia a algunas de las consecuencias que deja este tipo de incendios, Ayalá informó que el daño no solo es en la vegetación sino también en la fauna que habita en el lugar,

“Los animales se escapan buscando refugio, muchos mueren calcinados y eso es tremendo”, declaró y apuntó con contundencia: “Por eso hay que trabajar en la creación de la toma de conciencia ambiental desde los niños, para tratar de promover el cambio, porque esto impacta de manera negativa, no solo en los animales y en la vegetación en general sino también en la salud de la población”.

En este punto, hizo fuerte hincapié en hacer notar que el humo contamina el ambiente, afecta la visibilidad y no se puede ver en las rutas. “Hay un montón de efectos negativos que hay que empezar a tener en cuenta y por eso hay que trabajar desde las actividades de educación ambiental”, insistió.

Para finalizar, adelantó: “En unos días vamos a dar a conocer una actividad deportiva que se está organizando en conjunto con la Municipalidad de Laguna Blanca, el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Deportes y es para mostrarles lo bello qué es nuestro destacamento y todo lo que ofrece desde su ingreso hasta el río. Lo único que les puedo adelantar es que hoy tenemos camino hasta el río Pilcomayo”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print