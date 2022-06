Compartir

El empresario Augusto Welsh, dueño de una estación de servicio de YPF en Ibarreta, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que desde el sábado aumentó el precio del gasoil en el interior de la provincia. Asimismo aseguró que la situación de falta de combustible ya es «alarmante», porque es una «situación prolongada y se viene dando desde hace mucho tiempo».

Welsh, sostuvo que a pesar del desabasteciendo, el precio del combustible aumentó en el interior de la provincia, el gasoil diesel pasó a costar de $126, 50 a $129, 49, mientras que la Infinia salía $163,21 ahora sale $171. En cuanto a las naftas sostuvo que no hubo modificaciones y mantienen sus precios.

A su vez señaló que «la falta de combustible va empeorando, los días 11 tienen que llegar los camiones para abastecer a la estación de servicio y hasta ahora no descargan. El transporte viene desde San Lorenzo y de ahí tardan entre 24 a 36 horas para que llegue a Ibarreta».

El empresario señaló que la situación es cada vez más preocupante, «el combustible llega con una sola cisterna por producto a abastecer a la estación y esto no alcanza».

«Desde hace mucho tiempo que estamos sin tener una solución, donde hay falta de producto permanentes. Todos los días se termina el combustible y eso que se carga con cupo por vehículo para poder abastecer a toda la gente», manifestó.

Por último, aseguró que por el fin de semana largo, «se va a complicar más la situación, porque hay aumento en ruta por el feriado largo, la gente viaja y eso se traduce en mayor demanda».

