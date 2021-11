Desde el TEP recalcan datos importantes a tener en cuenta para las elecciones del domingo

Compartir

La integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP), la doctora Sandra Moreno, hizo hincapié en detalles relevantes sobre las próximas elecciones que se desarrollarán el 14 de noviembre.

Se refirió al Taller Protegido realizado días atrás junto a la directora de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, Liliana Saavedra, en el que “se habló del voto inclusivo y accesible”, remarcando que esta actividad se realiza desde hace años, unos días antes de las elecciones y que está destinada “a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad transitoria”.

Y ejemplificó: “El que se haya roto una pierna y esté con muletas, una embarazada o alguien con alguna discapacidad tendrá el derecho de hacer uso del cuarto oscuro accesible”.

Este consiste en instalar las boletas en el primer cuarto de la escuela en donde se va a vota, con el objetivo de permitir la accesibilidad a los edificios y a sufragar. Además, aclaró que “no se necesita un certificado que acredite su situación”.

“También, está recomendado para los que tengan fiebre y sean posibles casos positivos de COVID-19”, amplió.

Seguidamente, explicó cómo se procederá en este caso, informando que primero se le avisará al delegado, quien acercará a las autoridades de mesa y fiscales de donde esa persona debía sufragar, el padrón y la urna. Luego, el ciudadano vota y se retira.

A su vez, afirmó que las personas con discapacidad visual pueden acceder con un acompañante, con su perro guía y en el caso de que no cuente con alguien que lo ayude, la autoridad de mesa deberá ingresar con ella, identificarle el orden de las boletas y luego retirarse para que pueda emitir el voto.

Es importante resaltar que dentro de este grupo de vulnerabilidad, también se encuentran las personas ancianas, quienes podrán pedir hacer uso del cuarto oscuro accesible.

Además, durante las dos primeras horas desde el inicio del sufragio (8 de la mañana) los adultos mayores tendrán prioridad de votación.

Estas nuevas posibilidades, subrayó, son gracias a las normativas, convenios internacionales, Constitución Nacional y Provincial, leyes nacionales y de Formosa, que se vinieron desarrollando para permitir la facilidad de estas medidas.

“Antes el Código los excluía y no podían votar –recordó-. Todo eso quedó de lado cuando se sancionó la Ley de Democratización, Transparencia y Participación Política. Entonces, todos estamos incluidos en el padrón, solamente se excluye a las personas que hayan sido declaradas insanas y que el juez ordenó que sean excluidas. No obstante, cada tres años se puede revisar esa inscripción”, informó Moreno.

Veda, mesas y Comando

En referencia a la veda electoral, recordó que hasta el jueves 11 los candidatos pueden hacer actividades de campaña. Sin embargo a partir del viernes 12, solamente se pueden realizar actividades deportivas y culturales.

Respecto de las mesas disponibles, declaró que “son 1441 urnas, es decir 1441 mesas distribuidas de a ocho en cada lugar de votación, porque a pesar de que hay cierta flexibilización, considerando la buena situación sanitaria de la provincia y del país en general, igual hay que evitar la aglomeración de personas”, aclaró.

“El Comando Electoral está constituido por toda la fuerza de seguridad, Gabriel De Senzi es el comandante electoral, pero también está la Policía, Prefectura, Gendarmería y Policía Federal”, por cuanto dependiendo de la zona de competencia, actúa determinada fuerza.

Los que no votan

A su vez, explicó que están justificados de no sufragar los que estén a más de 500 kilómetros del distrito del lugar de votación. “Deben ir a la Policía más cercana, dejar constancia de ello y solicitar el certificado”, señaló.

Agregó que también se encuentran exentos las personas positivas a COVID-19, los contactos estrechos y los que deben cumplir con su tarea laboral. “En este último caso, deben contar con una constancia de su superior jerárquico”, indicó.

A su vez, subrayó que es aconsejable que se le saque una foto a la constancia porque tiene que justificar en la página de la Cámara Electoral Nacional, donde dice justificación del voto.

Luego de completar los datos personales se tiene que accionar la causal, en donde deberá subir en PDF la foto de la constancia que justifica el no voto.

“Desde el 14 de noviembre tiene 60 días, es decir hasta el 13 de enero no entraría al registro de infractores”, aclaró.

Y reiteró que las mesas se encuentran habilitadas de 8 a 18 horas. “Cierran las escuelas, pero si hay personas dentro de la institución esperando para votar, se las espera hasta que lo hagan”, finalizó.

