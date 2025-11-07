Desde España aseguran que ya hay fecha para enfrentar a la selección argentina en la Finalíssima

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. El 11 de junio se jugarán los dos primeros partidos de la fase de grupos en Guadalajara y Ciudad de México y volverá a comenzar el sueño de la selección argentina para alcanzar el bicampeonato después de Qatar 2022. España es una de las grandes candidatas a confrontarlo en la pelea por el título, pero ambos tienen una batalla pendiente que todavía carece de fecha confirmada, aunque en el Viejo Continente informaron detalles precisos sobre lo que sucederá con la Finalíssima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Hasta el momento, la Conmebol solo había informado que se jugaría en marzo próximo sin determinar la sede ni el horario de dicho encuentro, pero el diario español Marca fue más allá: arrojó que el choque será cobijado en el Estadio Lusail de Doha, mismo recinto de la coronación Albiceleste ante Francia en la Copa del Mundo de hace tres años. Incluso, estimó que la fecha prevista iba a ser el 28 de marzo, pero en las últimas horas detalló un cambio en la logística que adelantaría el encuentro en el calendario.

El viernes 27 de marzo sería el día elegido por la FIFA. La casa madre del fútbol mundial busca darle una trascendencia única al evento que podría reunir en veredas opuestas a Lionel Messi y Lamine Yamal, estrellas dueñas de la camiseta N°10 del Barcelona en diferentes épocas. Incluso, la intención es que el ambiente de toda la planificación gire en torno a esta velada en suelo qatarí. Desde la llegada de los equipos pasando por los entrenamientos y las ruedas de prensa. Como si se tratase de la final de la Copa del Mundo. Un cruce que tranquilamente podría darse el 19 de julio en la definición a disputarse en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Todo permanece sujeto a que La Furia Roja certifique su boleto al Mundial sin pasar por el Repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina. De igual manera, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0) a falta de dos jornadas para el cierre.

El puntero tiene un pie y medio en la cita, ya que solo el líder de cada zona va directo a la fase de grupos, mientras que el segundo avanza a la Repesca. Podría llegar clasificado a la última fecha ante los turcos si estos últimos no le ganan a los búlgaros y España sí vence el sábado 15 a los georgianos. Si empatan en puntos con Turquía en la cima, la diferencia de gol favorece a los españoles (+15 a +3).

Según la información vertida por Marca, Qatar sería el país elegido para albergar este duelo de relieve internacional, luego de que Londres se haya ofrecido a ser la casa de la final, como también lo fue en Wembley con Argentina-Italia. En tanto, Arabia Saudita también presentó una oferta para recibir el evento y Uruguay tampoco se quedó afuera de la compulsa jugando sus fichas.

A falta del anuncio oficial, el mes de marzo parece ser el único momento para disputar la Finalíssima antes del Mundial porque en la ventana del 1 al 9 de junio se abrirá otra doble fecha destinada a amistosos preparatorios para esa competición que reunirá a las mejores 48 selecciones del planeta.

En ese caso adverso, las primeras alternativas posteriores a la Copa del Mundo serían entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con espacio para cuatro partidos, y otra ventana del 9 al 17 de noviembre.

Bajo este escenario, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabaja para cerrar un segundo partido en calidad de amistoso dentro de la fecha FIFA de marzo próximo para sumar rodaje después del cruce contra la Celeste y Blanca. Qatar, combinado entrenado por el ibérico Julen Lopetegui, es un posible rival, pero no se avanzará en ninguna opción hasta después del sorteo mundialista del 5 de diciembre en Washington.

La historia de la Finalíssima se retrotrae a 1985, cuando Francia le ganó 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes de París. La segunda edición se jugó en 1993, con la victoria por penales de Argentina ante Dinamarca tras igualar 1-1 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Aquella competencia, conocida entonces como Copa Artemio Franchi, permaneció inactiva hasta su reactivación en 2022. En esa ocasión, la Albiceleste goleó 3-0 a Italia en el Estadio Wembley de Londres, tras consagrarse campeona de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2020.

La definición de la Copa América 2024, en la que Argentina se impuso a Colombia en una final electrizante, le otorgó el derecho de disputar nuevamente la Finalíssima. Por su parte, España llega como actual campeona de la Eurocopa, tras vencer a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín hace un año, aunque viene de perder por penales la final de la Nations League.