Desde FEHGRA aseguraron que “trabajando solo los fines de semana no se puede sostener la estructura de un local”

Matías Orozco, presidente de FEHGRA (Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), filial Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo están trabajando tras el anuncio del Consejo Covid-19 “Dr. Enrique Servián”, que solo les posibilitó hacerlo los viernes, sábados y domingo, medida que no acataron.

“Tomamos la decisión de trabajar de esta forma porque hacerlo solo los viernes, sábados y domingo hasta las 1 de la mañana es insuficiente para mantener toda la estructura, empleados y alquileres y seguimos con nuestro derecho a protesta que es este, es una protesta pacífica que hacemos trabajando con protocolo, en estos 14 días que venimos protestando no hemos teniendo ningún tipo de respuesta favorable, desde el primer día les dijimos que como prueba piloto estaba bien tres días pero que era inviable seguir trabajando así porque con esos días a la semana no podíamos sostener toda la estructura, ellos saben perfectamente nuestra situación, saben que habilitarnos esos días a la semana no es una solución para nosotros”, expresó Orozco.

“Tenemos los protocolos para trabajar todos los días, estamos convencidos de que trabajando todos los días el volumen de gente va a mermar muchísimo, los fines de semana no va a estar todo agolpado de gente y se va a poder trabajar un poco más prolijo, mucho más tranquilo, desde el 5 de marzo abrimos todos los días y tenemos menos cantidad de mesas por día de las que tuviéramos si trabajáramos viernes, sábado y domingo, el volumen de gente es mucho menor si habilitamos todos los días. Evidentemente es como decimos, baja mucho la cantidad de gente al estar abierto todos los días, si se abre solo los fines de semana explotan de mesas los bares y la verdad es que se hace difícil controlar los protocolos y demás”, explicó.

Asimismo, señaló que “la gran mayoría” de los gastronómicos está abriendo sus puertas todos los días, “pero hay otros que no, el tema es que la gran mayoría que somos independientes, nos debemos a nuestro público y debemos tener las puertas abiertas para subsistir no nos queda otra que hacer esto, no es por una bandera política lo que hacemos, no somos ‘loquitos’, no nos queda otra que salir a trabajar, es así”.

Se refirió además al caso positivo detectado en otro local gastronómico y aseveró que “nadie está exento de contagiarse, nosotros tampoco lo estamos al igual que cualquier otra persona que trabaje en otra cosa, este muchacho se contagió no sabe dónde y apenas se constató que tenía síntomas se lo mandó a la casa, se hizo el hisopado, se siguieron los protocolos correspondientes, no hubo un contagio masivo en el local, los compañeros de trabajo no están infectados, dieron todos negativo, los clientes que fueron a hisoparse dieron todos negativo, evidentemente estamos trabajando bien, se dio aviso a las autoridades, a los clientes se cerró el local hasta tanto no se corra más riesgo, todos los protocolos se están cumpliendo como corresponden”.

“En un montón de empresas y actividades ha habido contagios y no por eso se cesó la actividad, creo que cumpliendo los protocolos, siendo responsables podemos trabajar tranquilamente”, finalizó.

