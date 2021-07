Desde FEHGRA celebraron extensión de horario y aforo interno del 50%: “Estamos muy satisfechos”

Compartir

Linkedin Print

Matías Orozco, presidente de FEHGRA (Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), filial Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO celebró lo anunciado por la mesa covid el lunes al mediodía de que gastronómicos extienden su horario de atención hasta las 00 horas y la habilitación para recibir clientes en el interior del local con un aforo del 50%.

“Fue habilitada la atención por fin hasta las 00 horas, nosotros pedíamos el mínimo que se está usando en el resto del país que habilita el 30% de aforo en los locales, también hay un 50% así que estamos contentos, muy satisfechos”, declaró.

Asimismo explicó que para trabajar de esta forma “debemos cumplir el protocolo que es el mismo de siempre, prestar mucha atención en la ventilación de los locales, tratar de que haya ventilación cruzada, la gente debe estar sentada en las mesas, no puede haber gente deambulando entre las mesas y el número de cantidad de personas por mesa sigue que es entre cuatro y seis, la gente debe tener el barbijo ell mayor tiempo posible hasta que se le acerque la comida o la bebida y ahí recién se lo puede sacar, para ir al baño debe ponérselo, eso es básicamente el protocolo”

“Desde el lunes todos los gastronómicos se pusieron las pilas para acondicionar los salones porque muchos los habían transformado en depósitos y otras cosas, la mayoría estuvimos trabajando hasta muy tarde en la noche poniendo todo en condiciones para abrir ya desde este martes”, señaló.

Además aseguró que la amplitud horaria “va a descomprimir muchísimo la asistencia, la apertura con un aforo del 50% va a ayudar a que no invadamos las veredas, a que la gente no sufra tanto el frío, la opción de la vereda sigue disponible, pero pudiendo trabajar en el interior de los locales vamos a reducir el uso de la vereda”, dijo.

Respecto a si seguirán trabajando en horario de corrido como venían haciendo, teniendo en cuenta que solo podían abrir hasta las 19 horas, señaló que “podríamos probar una o dos semanas los horarios, pero creo que todo se va a cortar a la noche más con los horarios cortados que tenemos en Formosa, creo que la gente va a ir a almorzar a su casa, va a hacer la siesta y va a venir a merendar o cenar directamente como hacían antes”.

Para finalizar opinó respecto a si estas nuevas flexibilizaciones ayudarán al sector a salir a flote. “Los puestos de trabajo que se perdieron difícilmente se recuperen, eso lleva un tiempo largo, es volver a invertir y demás, con esta flexibilización de mayor horario inevitablemente tenemos que contratar más gente para atender, creo que todo va a ser un lento recupero”.

Compartir

Linkedin Print