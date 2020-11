Desde Formosa, retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad apoyan reclamos a nivel nacional

Compartir

Linkedin Print

Néstor Nicora, ex combatiente de Malvinas, en diálogo con “Expres en Radio” se refirió a la protesta organizada por el cuerpo del Personal Retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que comenzó el sábado 21 y que durará hasta hoy frente al Congreso de la Nación con varios reclamos hacia el gobierno nacional, medidas que son apoyadas desde Formosa donde comparten los reclamos.

“Hace días en Buenos Aires se juntó el grupo al que pertenezco yo que es el grupo denominado Concertación TOAS donde junto a un grupo de hemodiálisis y demás realizaron la donación de sangre, nuestro grupo se juntó el viernes e instó a la población a donar sangre y además los días sábado 21, domingo 22 y hoy, existe otra movida que es organizada por el cuerpo del Personal Retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad donde en cierta parte nos vemos involucrados nosotros ahí porque uno de los cuatro grupos que van a presentar un petitorio, un llamado de atención o como lo quieran llamar, estamos involucrados nosotros”, explicó.

Asimismo Nicora detalló que “en el primer punto se pide el pronto reconocimiento de todos aquellos ex soldados que faltan reconocer, los que estuvimos desplegados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el litoral patagónico, es por eso que nos vemos involucrados y apoyamos eso”.

“Otro de los puntos que reclama este grupo de personas que se quedará hasta el 23 ahí es la pronta renuncia tanto del ministro de Defensa como todo lo que signifique Defensa y Seguridad por la falta de deber como funcionarios públicos, bien sabemos el tema de los okupas, de la invasión de tierras, todas esas cosas están indirectamente amparadas por el Estado nacional por eso la amplia libertad que tuvo toda esta gente en meterse en tierras ajenas”, explicó.

Acotó que “otro de los puntos es la restitución de los valores patrióticos, del himno, los símbolos patrios y demás, también otro punto es la renuncia de la vicepresidenta de la Nación por el legajo que tiene y que todos conocemos con el tema de las demandas y demás, el último punto es la renuncia de todo aquel legislador que esté procesado o con un prontuario penal o que esté en vía judicial”.

“Nosotros estamos en contacto con este grupo de personas, también contemplamos la parte del reclamo de ellos por el reconocimiento nuestro en calidad de veteranos de guerra y en otros puntos disentimos en parte porque ellos están haciendo una especie de llamado de atención de los ex integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad diciéndole al Estado nacional que le están errando en muchas cosas”, aclaró Nicora.

“No obstante, estoy en contacto con mucha gente del país, con muchísimos grupos que son de fuerzas armadas, ex soldados y demás que indirectamente brindan el apoyo a esta gente en cuanto al reclamo, en este momento no hay ninguna voz oficial opositora que salga a decir con las palabras justas qué esta pasando, todos se tiran la bola, se sacan una foto, muestran una cosa, hacen una acotación pero nunca existe una declaración directa de qué está ocurriendo, qué tendrían que hacer y las medidas a tomar”, lamentó.

Asimismo aseguró que apoyan la movida, “porque nos estamos acostumbrando a que quieran convertir lo anormal en normal que ya llega un momento que avasallan los propios derechos y garantías como hemos visto en los últimos meses en Formosa misma, que gracias a Dios estamos recuperando por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, estamos en el camino”.

Señaló que sus camaradas estarán hasta hoy convocados, “por eso instaban a la población a acercarse para conversar sobre el tema, no es que van a estar instalados ahí promoviendo un golpe de Estado como quieren decir, lo que están expresando es que la población se acerque, conversar, dar el punto de vista y escuchar el punto de vista de la gente, qué podemos hacer, en qué podemos colaborar con el Estado nacional expresando ideas ya que no se le cae ninguna de cómo hacer para mejorar las cosas”.

Aclaró además que los militares retirados que convocaron la movida, “iban a ir identificados con su uniforme”, no así los demás participantes.

Para finalizar Nicora aseveró que este reclamo se motivó aún más por la situación que atraviesa el país, “esta gente desde el mismo momento que asumió la conducción del país, por así decirlo porque en este momento no tenemos conducción ni dirección, la intención de ellos es ir promoviendo este tipo de situaciones, el reclamo se agravó un poco más debido a la pandemia o sino esto se iba a estar estirando para el año que viene o un poco más, hemos llegado al momento en que nuevamente estamos crispados, tuvimos cuatro años de descanso de ese tema y ahora de nuevo estamos en la misma situación, sufriendo un retroceso a la década del 70, lo que sucede ahora es copia fiel de lo que ocurrió en ese momento con la diferencia de que acá no va a existir un golpe militar, en este caso va a ser el vecino común que va a salir a la calle y va a pedir que se hagan las cosas como corresponden, que si no están en condiciones de hacerlo entreguen el mando y lo dejen a cargo de alguien que sí lo pueda hacer”, culminó.

Compartir

Linkedin Print