«Desde Formosa seguiremos el plan de industrialización y el apoyo a las PYMEs»

Frente a las medidas de desregulación de la economía dictadas por el gobierno nacional, entre las cuales está el reciente aumento de las tarifas de energía eléctrica, el subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, afirmó que es preocupante que no se tenga un plan de apoyo y contención para el sector productivo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas.

“El incremento que sufrirán a partir de abril las facturas de electricidad, en casi un 300%, los aumentos al combustible, al transporte público y un aumento pendiente al gas en los meses venideros, es preocupante y esto se suma al grave contexto de inflación y baja en el consumo. Muchas empresas se verán obligadas a trasladar los aumentos al consumidor, tal vez reducir la cantidad de empleados que tengan e incluso, esperemos no sea así, esta situación llevará al cierre de gran parte de ellas”, precisó el funcionario.

Asimismo, consideró que “tal como mencionó el ministro de Economía, Jorge Ibañez, las políticas nacionales son un castigo para el bolsillo de la gente, que es quien sufre las verdaderas consecuencias de estas decisiones”.

Cosenza también expresó que el gobernador de la Provincia se ha mostrado claramente en oposición a estas decisiones y ha manifestado que acompañará al pueblo formoseño en la medida que den las posibilidades, para paliar los efectos de las mismas.

“Hay acciones que se tenían planificadas que tal vez se harán de una manera más lenta, que avanzarán más despacio, pero seguiremos al lado de cada formoseño desde el lugar que nos toca”, ratificó.

Por otra parte, comentó que, frente al inicio de las clases, lo que para muchas familias argentinas hoy representa algo angustiante, porque las cuentas no dan, el Gobierno de Formosa, como cada año, hará la correspondiente entrega de kits escolares (útiles, zapatillas y guardapolvos del FONTEX), en todo el territorio.

Por último, también confirmó que los programas como IMPULSAR y FONDIP seguirán vigentes, y recalcó que hoy ya se están viendo algunos de los resultados de las inversiones de las empresas que accedieron a estos créditos tanto en 2022 como 2023.

“Como gobierno provincial, estamos orgullosos de ser parte de quienes están del lado del pueblo, de atender a sus necesidades y acompañarlos frente a los desafíos que se avecinan”, sentenció.