Desde Formosa solicitaron a Nación que se conforme una canasta de productos esenciales con precios congelados por un plazo de 3 a 6 meses

Para ponerle un freno a la inflación, además de los acuerdos con la industria alimentaria de nuestro país, en los cuales también el actual Gobierno Nacional buscará acuerdos de congelamientos de precios con los sectores del papel, cartón, petroquímica y otros sectores para de esta manera lograr estabilizar la estructura de los costos en la fabricación de los alimentos en general; desde la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se formalizó una petición al actual ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la Secretaria de Comercio Interior Paula Español, para que “en el menor tiempo material posible en lugar de los Precios Máximos se conforme una nueva Canasta de Productos Básicos con precios congelados por un plazo de 3 meses, con la posibilidad de renovarla por 3 meses más”.

En ese sentido, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “fundamentamos esta petición en que los alimentos esenciales para las familias argentinas y especialmente para las del NEA, en los últimos 4 años tuvieron un incremento de más del 335% y los salarios de los trabajadores han perdido constantemente su capacidad adquisitiva. Por ello, institucionalmente consideramos que es relevante el congelamiento de celulares y televisores hasta después de las elecciones”.

“La gente diariamente lo que nos reclama y pide es que los alimentos tengan precios razonables, especialmente en lo que respecta a los lácteos, aceites, carnes, cuyos valores en la actualidad son inalcanzables para la mayoría de los consumidores”, expresó.

De la misma forma, Gialluca señaló que, “siempre se está hablando en los medios hegemónicos desde CABA que los controles de precios no funcionan o que crear un Registro de Exportación de Carnes no es bueno, que de esta forma se cerrarían empresas y se perderían fuentes de trabajo. Pero lo único cierto es que para las empresas alimenticias de la Argentina que no son muchas y abastecen a todos los canales de ventas, esto es, mayoristas, supermercados y comercios de proximidad o barriales”.

“Pueden congelar unos 150 productos por 3 o 6 meses y con seguridad por el volumen de comercialización, más la venta de todo aquello que producen y no esté regulado, continuarán teniendo importantes dividendos económicos a su favor”, advirtió.

El funcionario provincial, señaló que, “no podemos desconocer la actual emergencia sanitaria y somos respetuosos de todos los sectores de la producción, pero hoy necesitamos combinar la necesidad de acceso a los alimentos que tienen los consumidores y una intervención del Estado, pues, nadie tampoco puede negarnos la existencia de abusos y cartelizaciones de precios que son llevados adelante por determinadas empresas y aquí es donde surge entonces la resistencia a ser supervisadas. Por ello, los consumidores necesitamos información sobre la estructura de costos en la fabricación de los alimentos. A partir de allí, lo mismo sucede con el Estado y de esta manera, podremos obtener en esta pandemia que los sectores mayormente vulnerables que cada día son más, puedan contar con los alimentos necesarios”.

